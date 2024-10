Raúl Gámez y su rechazo a un acuerdo entre Estudiantes y Foster Gillett: "Este tipo de proyectos quiebran"

AUDIO.- El ex presidente de Vélez Sarsfield apuntó contra Juan Sebastián Verón por el acuerdo con el inversor estadounidense. "Seguía con admiración todo lo que estaba haciendo por el club pero ahora me encuentro con que está a favor de las sociedades anónimas deportivas y eso es algo nefasto".

El ex presidente de Vélez, Raúl Gámez, se mostró en contra del millonario proyecto de inversión que negocia Estudiantes con el magnate Foster Gillett, y acusó a Juan Sebastián Verón: "Va a destruir el club". Desde hace algunos meses, el Presidente del Pincha busca sellar una inversión para desarrollar obras en las diferentes sedes.

En diálogo con La Redonda 100.3, aclaró que "mi rechazo a este tipo de proyectos no tiene que ver particularmente con Estudiantes sino con las sociedades anónimas deportivas. Casualmente esta leyendo sobre el caso de una sociedad que tiene participaciones en el Valencia de España, en el Botafogo de Brasil. Se trata de la que aquí fue presentada por Daniel Scioli, quien hace unos años pensaba completamente distinto sobre el tema, al igual que el ministro de Justicia, Cúneo Libarona. Yo se que a Vélez no lo van a tocar, no lo van a transformar en una sociedad anónima, porque es un club multideportivo, con mucha historia. Pero también Estudiantes la tiene y por eso esto me tiene mal".

En esa línea, agregó que "este muchacho que preside al Club (N. de la R.; Juan Sebastián Verón) lo estaba llevando muy bien. Lo vengo siguiendo con admiración por todo lo que estaba haciendo. Pero ahora me encuentro con que está a favor de las sociedades anónimas deportivas y eso es algo nefasto. Lo que pasa normalmente con este tipo de proyectos es que quiebran. A mi me dan miedo las SAD, son capaces de hasta cambiar los resultados deportivos porque no tienen interés por nada. Acá hemos tenido las experiencias de Quilmes, Racing o cuando lo llevaron a Argentinos Juniors a jugar en Mendoza".

Y agregó: "en todo caso, si quieren hacer algo bueno para los clubes, mejoren los controles de las operaciones financieras y hagan que los vivos desaparezcan, porque hay pillos dentro del fútbol, que sacan ventaja cuando les toca ser dirigentes. En Vélez me pasó".

La entrevista completa, en el audio adjunto: