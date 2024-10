Estudiantes le ganó bien a Instituto, pese al sufrimiento del final: 3 a 2 en Uno

VIDEO.- El Pincha ganaba cómodo 3 a 0, pero bajó su nivel y el equipo cordobés lo complicó. Los goles de Facundo Rodríguez, Alexis Manyoma y Gastón Benedetti le permitieron sumar su tercera victoria al hilo en la Liga Profesional.

Estudiantes estaba para golear. Era un trámite el partido cuando a los 5 minutos del complemento Gastón Benedetti selló el 3-0. Nada hacía imaginar otra cosa. No había lugar para que ningún pesimista ni cabulero nublase la tarde. Era un entrenamiento televisado al que le faltaban 40 minutos. Pero en 10 minutos todo cambió y a la fiesta le pusieron música de suspenso, los que jugaban empezaron a mostrar errores y desde la cabina del piloto anunciaron que era hora de ajustarse los cinturones. Fue tiempo de cambiar la sonrisa por una mueca de preocupación. El Pincha le ganó 3-2 a Instituto, un partido que terminó siendo mucho más complicado de lo imaginado.

Así sumó su tercera victoria de manera consecutiva en la Liga Profesional, la segunda seguida en UNO y le dio un impulso para crecer en las dos tablas. Está muy lejos de Vélez, está claro, pero hay otra tabla que le interesa y mucho: la anual. Estudiantes quedó quinto a dos puntos de Talleres y Godoy Cruz y el objetivo que le queda de acá hasta que termine el torneo es tratar de quedar segundo para tener una chance extra de jugar la Supercopa Internacional, la que disputarán el ganador del Trofeo de Campeones con el mejor de la tabla Anual. Es verdad que en el fútbol argentino los reglamentos están para cambiar de acuerdo a las conveniencias de los equipos del momento, pero hasta que eso no suceda el Pincha buscará ese mini objetivo para llegar al sprint final del campeonato con esa zanahoria para alcanzar que le podría abrir otra puerta para 2025, además de la Copa Libertadores que ya tiene asegurada por haber sido el campeón de la Copa de la Liga.

Fue un partido raro el de ayer. Eduardo Domínguez tuvo que armar un equipo con seis volantes y sin delanteros por las ausencias de Guido Carrillo, Edwuin Cetré, Pablo Piatti y Luciano Giménez, que si bien ingresó en el complemento dejó en evidencia que todavía le falta mucho en lo físico y no está para jugar desde el arranque. Por eso el DT buscó con tres internos de buen pase ganar la mitad de cancha, con un José Sosa más adelantado de lo normal y extremos por derecha e izquierda: Alexis Manyoma y Joaquín Tobio Burgos, respectivamente.

El esquema le funcionó a la perfección en el primer tiempo. El equipo fue protagonista, se mostró veloz y lastimó muchísimo por las bandas, con un colombiano decidido y bien acompañado por Eric Meza. Mucha tenencia y pases precisos para llegar y llegar.

Abrió el partido con una pelota parada a los 13 minutos. Centro desde la derecha de José Sosa para que el central que llegó desde Liga de Quito para este torneo les ganara a sus dos marcadores y con el botín derecho marcase el 1-0. Primer gol de Facundo Rodríguez con la camiseta de Estudiantes.

No mermó el equipo que siguió con triangulaciones y ataques asociados. La recuperó en el medio Manyoma, cedió para Sosa y combinó con Ascacibar, que levantó la mirada y habilitó al colombiano, que quedó mano a mano con Roffo y definió de manera peculiar para marcar el 2-0 que estaba totalmente merecido. Casi de puntín, como patentó el brasileño Romario. El reloj marcaba los 27 minutos y el dueño de casa dominaba en todos los sectores.

No reaccionó Instituto, que llegó a La Plata en alza y con ganas de meterse en la pelea de la clasificación a la copa Libertadores 2025. Pero fue una sombra y por eso no sorprendió que a los 5 minutos del segundo tiempo el Pincha llegara al 3-0. Otra vez Manyoma desbordó por la derecha, llegó hasta el fondo de la cancha para un centro al segundo palo, por donde ingresó y definió Gastón Benedetti, con un libreto muy claro que llevó a la perfección. No fue la primera vez que el Vasco aparecía por sorpresa y tuvo su premio. Los dos puntos altos del equipo se daban la mano para un gol que indicaba una diferencia abismal entre un equipo y otro.

Pero este fútbol argentino es muy parejo y cambiante. No hay equipos tan sólidos en ninguna de las áreas. Y entonces en un abrir y cerrar de ojos la Gloria descontó dos veces para quedar a tiro y jugar los últimos 25 minutos con chances de empatar y llevarse un premio impensado. Primero sacó provecho de las dudas de los centrales de Estudiantes para despejar la pelota del área y luego el penalazo de Sebastián Boselli a Damián Puebla que él mismo cambió por gol.

Entonces Domínguez tuvo que mover el banco. Sumó un central para reforzar la defensa, puso un delantero de área pero sacó a Manyoma. El equipo tardó en acomodarse y si bien el pibe Fabricio Pérez pudo definirlo, terminó sufriendo innecesariamente hasta el minuto 50. Pasó de Aruba a Haití en 13 minutos pero terminó sumando otros tres puntos. Ahora, con el regreso de varios de sus titulares intentará seguir por esta senda para afirmarse en ambas tablas.

