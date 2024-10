Gimnasia perdió por 3 a 2 ante Unión en el Bosque y se aleja de la Sudamericana 2025

VIDEO.- El Lobo perdía jugando mal, lo dio vuelta con goles de Pablo De Blasis, de penal, y Rodrigo Castillo pero decayó y la derrota final, en el sexto minuto adicionado, desató fuertes críticas y silbidos de los hinchas. Está cada vez más lejos del único objetivo que le queda en la temporada.

Increíble. La derrota tripera tiene bastante de inexplicable...y algunas razones. No juega bien, no lastima por los costados y se convirtió en un equipo permeable, al que le llegan poco y le convierten demasiado. La anécdota del gol quinielero del final profundiza las críticas pero no modifica la esencia de un Gimnasia que está lejos de ser aquel que insinuó Méndez.

Nada había pasado, no hubo tiempo de acomodarse siquiera cuando Adrián Balboa conectó con un cabezazo seco a la izquierda de Ledesma un centro de Simón Rivero para marcar el 1 a 0. Un golpe grande para el Lobo, que no tuvo la misma suerte un minuto después cuando el cabezazo de Lucas Castro se estrelló en el travesaño.

Desde el vamos, fue un partido con buen ritmo, jugado de área a área. El apuro de Gimnasia contrastó con la calma del Tatengue, favorecido desde el inicio del juego por el resultado favorable. Esa dinámica no tuvo correlato con las situaciones frente a los arcos, aunque Castillo tuvo un remate alto y Unión un desborde que no encontró a nadie dentro del área.

El Lobo sufrió mucho en el fondo, por sus errores e inseguridades defensivas. Una pelota profunda de Simón Rivero dejó solo a Nicolás Orsini con el arquero pero Ledesma ganó en el mano a mano y sacó al córner. “Movete Gimnasia movete” fue el canto en forma de reclamo a los futbolistas albiazules.

Gimnasia brindó facilidades defensivas que no siempre Unión logró aprovechar. Además, tuvo en Simón Rivero un mediocampista inteligente que supo generar chances, como un remate propio que pasó pegadito al caño derecho del arco defendido por Ledesma.

Un remate a colocar de David Zalazar fue una de las pocas jugadas del ataque albiazul, carente de creatividad y con errores en las decisiones. Sin embargo, una buena combinación pareció echar por tierra con lo antedicho cuando un centro de Zalazar desde la derecha encontró el remate imperfecto del Pata Castro desde muy buena posición.

Con ese empuje, creció Gimnasia y el fondo de Unión empezó a dudar. Un remate de Pablo De Blasis, mordido, fue a las manos de Cardozo. En esa acción, una mano de Torrén provocó el llamado del VAR y Espinoza, luego de ver la acción, marcó penal que cambió por gol el mismo De Blasis, que ejecutó suave al palo izquierdo del arquero para señalar el 1 a 1.

El equipo de Méndez arrancó dormido el segundo tiempo. Si bien Unión no pudo generar ocasiones de gol, al Lobo le costó rechazar de zona defensiva y mucho más hacerse cargo de la pelota, más allá de las intenciones de Castro.

Sin embargo, en esa búsqueda a los ponchazos del Lobo, Castro recuperó una pelota, De Blasis metió el centro desde la derecha y Castillo ganó como pudo de cabeza para poner, casi de emboquillada, el 2-1 antes de los 10 minutos del complemento.

El Kily González metió 5 cambios temprano. Buscó jugar 4-3-3 ofensivo, sacó a los mejores del primer tiempo como Rivero y Balboa. Y tuvo premio, porque una desinteligencia grosera del fondo terminó pagando caro Gimnasia, con el gol del ingresado Gonzalo Morales que puso las cosas 2 a 2. Otra vez quedó mejor parado Unión, que se comió el tercero. El Lobo acusó el golpe y Méndez puso a Valentín Rodríguez por Gallo y a Esquivel en lugar de Briasco.

Zalazar se fue entre silbidos, reemplazado por Augusto Max. Méndez buscó desde el 4-2-3-1, con De Blasis por la derecha y Castro por el centro, más cerca del referente de área, Rodrigo Castillo. Justamente, el propio Castillo tuvo el tercero tras un centro de Pintado pero si cabezazo se fue alto.

El partido tuvo ida y vuelta. El Tripero buscó por obligación y ganas mientras la visita se mostró siempre peligroso en la contra. En una de esas acciones, la pelota cruzó el arco de Ledesma de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, hasta que terminó en las manos del arquero.

Para los últimos minutos ingresó Santino Primante por Castro en busca de un pleno con los dos números nueve en el área santafesina. El Lobo empujó desde un par de tiros de esquina, pero sin chances, preso de la impotencia.

Y en el tiro del final, en el sexto minuto de adicional, un remate de media distancia que parecía no tener destino peligroso se desvió y Ledesma, que se había jugado hacia la izquierda, nada tuvo que hacer, solo ver cómo mansamente la pelota se metió en el arco tripero. El 3-2 convertido por Dómina (desvío en Mosqueira) profundizó las críticas, luego de la incredulidad en las tribunas ante los modos de la derrota. Un coro de silbidos despidió una nueva caída tripera.

Al Lobo se le escapó una chance importante de sumar ante un rival directo si de verdad tiene el ingreso a la Sudamericana como objetivo. Pero además, sigue lejos de aquel fútbol dinámico y agresivo que Marcelo Méndez trajo a Gimnasia como una propuesta novedosa, que trajo frescura y generó expectativa en los hinchas.

