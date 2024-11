Eduardo Domínguez, luego de otro empate: "Nos está costando cerrar los partidos"

AUDIO.- Tras la igualdad en Santiago del Estero, el director técnico de Estudiantes dijo que "hay pequeños detalles que no nos están permitiendo lograr la victoria". También se refirió al regreso de Javier Altamirano, tras ocho meses fuera de las canchas. "La felicidad de él es la felicidad de nosotros, porque vimos todo lo que sufrió", subrayó.

El vaso medio lleno dice que Estudiantes llegó a siete partidos sin perder. La última vez fue en la fecha 15, ante el líder, Vélez Sarsfield, por 2 a 0, en Liniers.

El vaso medio vacío, en cambio, habla de cuatro partidos sin victorias. Cuatro empates de manera consecutiva en los que, excepto ante San Lorenzo, el Pincha iba ganando y no pudo sostener la ventaja.

Sobre eso fue consultado el DT albirrojo, en el inicio de la conferencia de prensa que brindó en Santiago del Estero, una vez consumado el 1 a 1 ante Central Córdoba. "Nos está costando cerrar los partidos. Tuvimos chances para ponernos 2 a 0 y manejar el partido de otra forma. Pero hay pequeños detalles que no nos están permitiendo lograr la victoria. Nos duele porque sabemos que es un problema nuestro y no mérito del rival no poder conseguir los tres puntos", expresó.

Seguidamente, se refirió al regreso de Javier Altamirano, quien volvió a las canchas luego de ocho meses. "Estoy muy contento por él. Creíamos que lo íbamos a poner en el partido pasado, pero no lo pudimos hacer. Viene trabajando muy bien, y la felicidad de él es la felicidad de nosotros, porque vimos todo lo que sufrió y no solamente ese día", en referencia a la descompensación que tuvo ante Boca, el 18 de marzo de este año, producto de una trombosis cerebral.

Por otra parte, Domínguez también hizo referencia a las condiciones en las que se jugó el partido, en un horario poco conveniente para el calor reinante en la capital santiagueña. "Claramente era un calor sofocante pero para los dos equipos. Claro que influye al espectáculo en general, pero los organizan son los responsables de los días y horarios en que se juega, y saben que en esta ciudad cuando hace calor, verdaderamente pega".

La conferencia de prensa completa, en el audio adjunto: