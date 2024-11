Domínguez, sobre su continuidad: "La prioridad siempre la va a tener Estudiantes, aunque no será una negociación fácil"

AUDIO.- Tras el empate ante Rosario Central, el DT habló en conferencia de prensa. Sobre el presente futbolístico, dijo que al equipo le está costando cerrar los encuentros. Y sobre su continuidad expresó: "Continuar es mi prioridad pero que no va a ser una negociación simple, cada uno va a querer lo mejor".

Ocho fechas sin perder acumula Estudiantes. Pero la estadística, a la vez, señala que lleva cinco partidos sin ganar por la seguidilla de empates. Son cinco al hilo, todos con idéntico resultado: 1 a 1, y en cuatro de ellos comenzó ganando.

"Cuando empieza a controlar el juego, el equipo se pone en ventaja. Tenemos las situaciones para ponernos en ventaja, pero nos está costando mantener el arco en cero. Cuando no podemos aumentar la ventaja, hay que cerrar el partido y ser inteligentes”, destacó Domínguez al hablar sobre el partido ante Rosario central, en el marco de la fecha 23 de la Liga Profesional.

Y agregó: “El partido estaba más para momentáneamente estar en otro resultado, porque la primera vez que nos llegaron nos convirtieron. Hay que seguir insistiendo y seguir por el mismo camino. Hay que revisarnos y buscar los pequeños detalles, para mejorar y poder crecer. Y volver a ganar. En el segundo tiempo, el rival se replegó. Manejamos la pelota y el rival nos llegó dos veces. Necesitamos más de todos, de mi parte y de los jugadores. De igual manera tenemos que mantener la tranquilidad”.

Con respecto a las negociaciones sobre su continuidad, destacó que por el momento no hay, pero que la prioridad la tiene Estudiantes: “Soy agradecido al club por como me permitió desarrollarme y poder crecer. Agradezco las palabras del presidente (Verón), hace un ratito estuvimos hablando en el vestuario, de diferentes situaciones. Si él cree realmente que para el cambio que quiere generar en el club, soy la persona indicada para desarrollar al frente de esa situación, voy a estar. Pero hay tiempos y esto no me desespera. No va a ser fácil la negociación y cada uno va a querer lo mejor. No voy a especular y sé que se va a hablar más de lo que es. Somos claros con Marcos (Angeleri), Sebastián (Verón) y Martín (Gorostegui). Cada uno va a defender lo de uno. Todavía no estamos negociando y no nos sentamos a hablar nada. Cuando tengamos más claridad en muchos sentidos, las dos partes nos sentaremos a hablar. La prioridad siempre la va a tener Estudiantes”.

La conferencia de prensa completa, en el audio adjunto: