Marcelo Méndez y su sinceridad tras la derrota: "No salió nada de lo planeado"

Marcelo Méndez fue sincero en su conferencia de prensa post derrota de Gimnasia ante Independiente y dejó en claro que la actuación del equipo “fue muy preocupante”. Además y pese a tener chances matemáticas de ingresar a la Sudamericana, señaló que quedaron lejos y que deben sumar la mayor cantidad de los puntos que quedan, para los promedios del próximo año.

“Analizar este partido es la tarea más dura que me toca como entrenador. Es muy difícil defender algo que vimos todos y la verdad, que no salió nada. No salió nada, no hay nada de qué agarrarse. Hay que tener la mesura necesaria y seguir trabajando. Lo de hoy (ayer) es preocupante”, destacó.

Además, dio casi por descartada, la clasificación a la Copa Sudamericana ya que quedó a 11 puntos, con 12 por delante. “Tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos posibles para el año que viene, la Copa Sudamericana nos quedó lejos”.

