Estudiantes consiguió un empate ante San Lorenzo que le suma poco

VIDEO.- En el Nuevo Gasómetro, el Pincha jugó mejor que su rival pero no pudo tener peso en el área rival por la falta de un delantero de referencia. Comenzó perdiendo por un gol de Leguizamón y lo igualó minutos después por intermedio de Joaquín Tobio. El equipo de Domínguez suma seis partidos sin perder.

Estudiantes y un empate con sabor agridulce. Porque es verdad que lo consiguió de visitante en un estadio difícil ante un rival de los denominados grandes. Pero también es cierto que jugó unos minutos con un futbolista más y si bien dominó casi todo el partido no supo aprovechar esa superioridad y no terminó de ofrecer seguridad en defensa. Fue 1-1, empate que le sirve para lo estadístico y nada más porque se aleja en las dos tablas. Pero suma.

En el arranque del partido Estudiantes fue más inquieto y el que se mostró con más ideas de atacar para buscar el arco de enfrente. No fue una maravilla, pero se las arregló pese a su falta de delanteros y por abajo trató de sorprender a un rival al que le costó encontrar la pelota. Así tuvo tres llegadas muy claras a las que le faltó la mejor terminación. El abanderado de ese arranque que lo tuvo mejor al Pincha fue José Sosa, en esa posición más adelantada en el campo, casi de falso 9 pero muchas veces como referente de área. Recuperó varias pelotas y dio juego siempre claro a las puntas. Y hasta se animó a probar al arco desde media y larga distancia. Fue el mejor dentro de un equipo prolijo pero sin profundidad.

Pero este Estudiantes es tan frágil cuando le ponen la pelota en su área que la primera vez que San Lorenzo llegó al fondo de la cancha con Cerutti (pudo haber mano en la previa), centro al punto del penal dos centrales que miraron, un arquero que no salió e Iván Leguizamón de cabeza marcó el 1-0, que no se relacionaba con lo visto en la cancha pero que al mismo tiempo no podía sorprender a nadie.

Pero el fútbol le dio revancha. Ocho minutos después del 1-0, cuando el estadio se venía abajo con los gritos del local llegó el empate, merecido, que lo convirtió Joaquín Tobio Burgos, tras una perfecta asistencia de Alexis Manyoma que llegó a posición de gol tras un pase exquisito de Neves. El colombiano, de gran momento, supo hacer la pausa y buscar al mejor compañero perfilado para el 1-1 merecido.

Tras el gol del empate tuvo dos llegadas más que pudieron terminar en el 2-1, pero siempre por querer la mejor definición se olvidó de buscar una forma más directa de rematar al arco de Chila Gómez. De todos modos fue un 1-1 que lo mostró bien parado y con algunas variantes en el banco por venir...

Sorprendió que Domínguez no realizara variantes y que el primer cambio sea Santiago Arzamendia por el amonestado Benedetti. Está claro que Carrillo, Luciano Giménez y Edwuin Cetré están lejos de su mejor forma y por eso el DT no quiso adelantar tiempo pese a no tener jugadores en el área. Se notó más adelante.

Igual se las ingenió para seguir siendo más peligroso con un juego corto y asociado. Mucho toque de pelota, bien los volantes y siempre buscando prosperar por afuera. Allí le faltó la sorpresa porque al no tener un “9” de referencia le era imposible jugar directo al área rival. Siguió con su libreto, con algunas aproximaciones pero sin situaciones claras salvo la del primer minuto que casi convierte Tobio Burgos. A veces de tanto tocar la pelota se hizo previsible y la defensa rival llegó al cruce o anticipo.

En paralelo iban pasando los minutos sin aprovechar la tenencia de la pelota se fue acumulando de amonestados: Ascacibar, Neves, Pérez y Meza. Cuando el segundo tiempo llevaba los 20 minutos el cambio se caía de maduro. Y llegaron tres juntos: Gómez, Cetré y Palacios, curiosamente, ningún delantero de área porque la idea fue seguir jugando con la pelota al piso y sin buscar pelotazos que favorecieran a los centrales del Ciclón.

A falta de 20 minutos llegó la tarjeta roja para Elan Irala que se arrojó con sus dos piernas para adelante sobre Mansilla. En realidad no hay mucho para discutir pero tanto lo dejaron pegar a Barracas entasa cancha que los hinchas no lo toleraron. Perfectamente expulsado.

Recién a falta de 12 minutos Domínguez se decidió por un delantero de área. Fue Luciano Giménez que reemplazó al amonestado Neves. Pero del otro lado Russo le contestó con Matías Reali y el Perrito Barrios. Se presentó un juego de golpe por golpe para el final. El que acertaba lo ganaba. En ese contexto Facundo Rodríguez le entró fuerte a Vombergar y se lesionó y como su equipo no tenía más cambios Enzo Pérez pasó a ser central y el ex Liga de Quito se “paró” de 9 junto a Giménez. No pudo aprovechar el Pincha el jugador de más.

