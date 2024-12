Eduardo Domínguez, tras el empate, muy duro en su autocrítica: "No me gusta, pero somos esto”

AUDIO.- El director técnico de Estudiantes analizó la actuación de su equipo, luego del empate en dos goles con Belgrano, en Córdoba. "Nos sigue costando ser eficaces en la parte defensiva. Nos marcan todos los partidos y no lo podemos corregir", admitió.

Luego de un nuevo empate en el que se lamentó los errores defensivos, Eduardo Domínguez brindó su habitual conferencia de prensa. Allí, el DT del Pincha volvió a hacer hincapié en una faceta defensiva que no termina de brindar la seguridad necesaria.

“Siempre me voy a reprochar cuando no se gana. Somos así, queremos ganar. No lo estamos pudiendo hacer habitualmente y nos duele, nos molesta”, comenzó el entrenador. “Pero más allá de que se van recuperando los jugadores, falta ritmo de juego. Por muchos momentos del partido lo hicimos muy bien. Sacamos la ventaja, como habitualmente lo genera el equipo. Pero nos meten muchos goles. Defendemos con cinco, con cuatro, con tres, con dos, con ocho. Y no sé por qué”, se lamentó.

En ese sentido, se refirió a las modificaciones cerca del cierre, las cuales terminaron metiendo a los suyos demasiado cerca del arco de Matías Mansilla.

“Yo sé que si terminaba el partido 2-1 iban a decir que lo había cerrado muy bien. Con cinco, con cuatro, con ocho. Defendemos diez, atacamos con diez. Es un conjunto de jugadores que forman el equipo y tenemos que defender con las características que estaba proponiendo el rival”, consideró. “Por afuera, centro, cuatro o cinco jugadores en el área. Teníamos que marcar bien ahí y no lo hicimos. Necesitamos más de los jugadores que tienen que tener la pelota. Pero no la tuvimos. Eso fue más notorio que la parte defensiva”, indicó.

Luego agregó: “Nos sigue costando la parte defensiva. Nos marcan todos los partidos, no lo podemos corregir. Somos esto. No me gusta, pero somos esto”, remarcó.

