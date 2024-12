Los motivos de la suba en la venta de inmuebles en La Plata: "Hay un horizonte más despejado, sin la incertidumbre de hace un año"

AUDIO.- Un estudio confirma la reactivación del mercado inmobiliario en la Ciudad. La visión de Nicolás Picón, coordinador del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de Económicas de la UNLP.

Según el relevamiento realizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, se “evidencia un incremento interanual en el acumulado enero-octubre de 2024 con respecto a 2023 de 24,5 por ciento en la cantidad de operaciones inmobiliarias.

El trabajo realizado por el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de Económicas de la UNLP, junto a la Cámara de Comercio e industria local, sostiene que en octubre crecieron las operaciones de compraventa en términos interanuales del 29,9 por ciento y del 3,4 por ciento mensual con respecto a septiembre.

Nicolás Picón, coordinador del referido Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial, consideró que "es una suba muy importante que obedece a distintos factores. No es algo en particular lo que esté sucediendo sino que es una combinación de varias cosas. Principalmente, tiene que ver con un horizonte un poco más despejado respecto de la incertidumbre que generó el revuelo del año pasado. Por entonces no se sabía cómo se iba a mover la economía este año".

En declaraciones que formuló este martes en La Redonda 100.3, agregó que "por otro lado, más importante aún, es el cambio que se produjo en los precios relativos. Hoy tenemos a la construcción que sigue cayendo pero con costos todavía muy altos. Esto hace que las propiedades construidas terminan valiendo menos que las propiedades a estrenar. Y esto también termina motorizando el mercado inmobiliario en la Ciudad".

La entrevista completa, en el audio adjunto: