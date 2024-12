El esfuerzo de Gimnasia no pudo contra la ambición de Talleres

VIDEO.- El Lobo se despidió del Bosque con una derrota por 1 a 0, que puso al rojo vivo la definición de la Liga Profesional. Casi en el cierre de una campaña mediocre del equipo albiazul, hubo silbidos para los jugadores y cuestionamientos al director técnico, Marcelo Méndez.

No pudo Gimnasia. Otra vez. Fue derrota ante este Talleres embalado y que tuvo variantes en el banco de relevos que para el Lobo son un sueño, una quimera. Con ímpetu, orden táctico y mucho despliegue, hizo muy bien la mitad del trabajo, todo lo que tuvo que ver con contener a Talleres funcionó bien. La deuda quedó evidenciada, como siempre, en la generación de fútbol.

En el primer tiempo, con mayor presencia que el rival, no generó situaciones contra el arco de Herrera. En el complemento, cuando Talleres mostró su hambre de gloria, el Lobo no supo aprovechar el par de chances de gol que tuvo con Rodrigo Castillo y Leandro Mamut. Y la visita no perdonó en el único desequilibrio defensivo del local, nacido y finalizado con hombres que saltaron desde un banco de suplentes que para Gimnasia genera envidia, como lo fueron Federico Girotti y el autor del tanto, Bruno Barticciotto.

Intenso, aguerrido y con presión alta, Gimnasia empezó mejor que Talleres. Con un dibujo táctico flexible, desde la presencia de Manuel Panaro abierto por la derecha el Lobo encontró algunas ventajas. Sin embargo, en la primera combinación de la visita, casi Cristian Tarragona marca el primero. El Lobo se salvó porque le trabaron el remate y la pelota terminó en el tiro de esquina.

Cuando mermó la intensidad tripera, Talleres pudo exhibir sus virtudes en el manejo de la pelota, pero sin profundidad. Con Garayalde y Mamut intentando cread desde el centro del campo, Lucas Castro aportó su inteligencia para manejar la pelota cerrándose desde la izquierda.

El Tripero fue desordenado y casi no generó jugadas de ataque. Apenas una buena acción colectiva en la que el Pata Castro buscó más el penal que la definición y un tiro muy alto de Garayalde a la salida de un tiro libre. Muy poco, nada para considerar acción de riesgo. De todos modos, el equipo de Marcelo Méndez mostró mayor iniciativa en los primeros 45 minutos.

Fue una primera etapa jugada con intensidad por el Lobo y con nervios en la visita. Un partido mal jugado, que dejó una mejor imagen del local que la de un rival que está obligado a ganar y no pudo asumir una responsabilidad que Gimnasia le sacó, al menos desde las ganas, la presión, la contracción a la marca, la obediencia táctica y la voluntad de buscar el arco rival.

En el inicio del segundo tiempo, Gimnasia tuvo su primera jugada de gol cuando Leandro Mamut lo dejó solo a Rodrigo Castillo, quien definió con la parte externa del pie derecho. La pelota se fue rozando el primer palo.

Talleres, con la necesidad del triunfo a flor de piel, buscó el resultado. Adelantó líneas y sus jugadores comenzaron a manejar la pelota, a merodear el área mens sana y a presionar cada vez más la salida de los jugadores triperos, que empezaron a acomodarse cada vez más cerca de su arco, pero agazapado a la espera de una contra.

El Lobo empezó a encontrar espacios ante la búsqueda de Talleres. Así, el propio Castillo habilitó muy bien a Manuel Panaro, quien pisó la pelota cuando llegaba casi a posición de remate. La T, presionado por el paso de los minutos, fue a buscar el partido. Cristian Tarragona, ingresando por el medio del área, tuvo una buena chance pero su remate salió desviado, cerca del caño izquierdo del arco de Marcos Ledesma.

Una recuperación defensiva permitió una pelota larga por la izquierda para Manuel Panaro, que enganchó hacia adentro y le dejó la pelota servida a Leandro Mamut, quien sacó un remate bárbaro que Guido Herrera alcanzó a arañar para sacar al tiro de esquina. Con la T y su desesperación, otra vez Mamut habilitó a Castillo, que parecía que no llegaba, llegó y la pelota terminó en el tiro de esquina.

Pablo De Blasis volvió luego de un par de fechas de ausencia, en lugar de Lucas Castro, ya muy cansado. El equipo tripero buscó con menos convicción y nafta en el tanque. Y en una acción en la que Gimnasia quedó mal parado después de la pelota parada a favor, la visita jugó rápido un lateral, Girotti habilitó rápido a Navarro, llegó el desborde de Blas Riveros desde la izquierda y la definición desde el centro del área de Bruno Barticciotto para poner el 1-0 favorable a Talleres.

El gol de la T fue un baldazo de agua fría para el Lobo y conmovió los cimientos de la definición del campeonato. Ante la desventaja, Gimnasia no tuvo respuestas. Nada más pasó y la visita se llevó, quizá, demasiado premio del Zerillo.

Nota publicada originalmente en: https://www.eldia.com/nota/2024-12-9-3-22-43-el-esfuerzo-del-lobo-no-pudo-contra-talleres-deportes