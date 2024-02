Dr. Jorge Mazzone: "La inflación ha hecho un desastre en el sistema de salud"

AUDIO. El presidente del Distrito I del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires se refirió al impacto de la crisis tanto en el sector público de la salud como en el privado. "No hay ningún tipo de intencionalidad política en nuestros reclamos porque esta situación viene desde hace muchos años", subrayó.

Desde hace tiempo, la situación del sistema de salud es crítica y, por caso, en la pandemia quedó demostrado. Con el personal sanitario abocado a salvar vidas, quedó expuesta una problemática que no se resolvió: los salarios y honorarios de los médicos. En ese contexto, desde el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires emitieron una solicitada para visibilizar, una vez más, su reclamo.

En un documento titulado “La salud, en emergencia” y dirigido “a los pacientes” del distrito más poblado del país, las autoridades de la entidad denunciaron la crítica situación que atraviesa el sector: “Venimos advirtiendo desde hace años que el estado del Sistema de Salud se encuentra en una situación terminal y desesperante”. “Estamos con sueldos y honorarios médicos destrozados por la inflación”, protestaron.

Consultado al respecto, el Dr. Jorge Mazzone, presidente del Distrito I del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, sostuvo que "desde hace años venimos diciendo que el sistema de salud, en líneas generales, es un desastre. No cumple con las expectativas de garantizarle una buena atención a la gente. No hay ningún tipo de intencionalidad política en nuestros reclamos porque esto no viene de ahora, tanto en el ámbito público como privado".

En diálogo con La Redonda 100.3, el directivo agregó que "hemos tenidos encuentros con todo el sector privado y ellos están planteando, en forma inminente, cerrar camas en todos los sanatorios y despedir profesionales de la salud. Eso habla a las claras que la gente no va a tener un acceso a la salud como corresponde".

En esa línea, Mazzone dijo que "la inflación ha hecho un desastre en el sistema de salud, que permanentemente se nutre de insumos importados. Ni hablar de los sueldos. Los honorarios ya son muy malos".

La entrevista completa, en el audio adjunto: