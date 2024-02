Oscar González Arzac y la seguridad del clásico: "Las puertas del estadio solo se cerrarán una vez que esté colmado"

AUDIO.- El secretario general de Gimnasia brindó detalles del operativo de seguridad previsto para el clásico ante Estudiantes, a jugarse el próximo domingo en el Juan Carlos Zerillo, desde las 19.30. "Las puertas se abrirán tres horas antes del pitazo inicial, es decir desde las 16:30", subrayó.

Cuando aún faltan algunos días para que se dispute una nueva edición del clásico entre Gimnasia y Estudiantes, poco a poco van apareciendo las primeras confirmaciones en cuanto a la previa y también en lo que respecta a la seguridad para el mismo.

En ese marco, ayer quedó confirmado un detalle clave para el choque que tendrá lugar el domingo desde las 19:30, en 60 y 118. Teniendo en cuenta la gran cantidad de público que se espera que asista al evento, se estableció que el estadio Juan Carmelo Zerillo abrirá sus puertas tres horas antes del encuentro, es decir desde las 16:30.

En tanto, las mismas podrían cerrarse antes del inicio del juego, si es que los distintos sectores habilitados para el público se encuentran llenos en su totalidad.

Así lo explicó el secretario general de Gimnasia, Oscar González Arzac. "Lo que hemos charlado con la gente del Aprevide, el organismo de seguridad, es que vamos a alentar a que la gente vaya lo más temprano posible, para que cerca del inicio del partido no se hagan esas colas interminables que pueden derivar en situaciones de nerviosismo. Lo que sí está acordado es que una vez colmada la capacidad del estadio se cerrarán las puertas, a modo preventivo. No queremos que haya más gente que la que corresponde. Por eso mismo no se van a vender entradas generales, solo podrán asistir socios y socias".

En diálogo con "El equipo deportivo", por La Redonda 100.3, el dirigente anticipó que "cuando se tome la decisión de cerrar las puertas lo comunicaremos a los medios de prensa para que lo informen. Y, por supuesto, también lo haremos por la voz del estadio".

La entrevista completa, en el audio adjunto: