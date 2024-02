Robo en el santuario de la Rosa Mística: "Bajaron la escultura de la Virgen, le sacaron la corona y huyeron"

AUDIO.- Cristina Sada, servidora y prensa de la parroquia "Nuestra Señora de la Victoria" brindó más detalles del hecho conocido en las últimas horas. "Ocurrió cuando no había nadie en el lugar. Ahora esperamos saber si el robo quedó registrado en las cámaras de seguridad", señaló.

Esta mañana trascendió que fue robada la corona de la Rosa Mística de La Plata. Desde ayer, la comunidad de la tradicional parroquia "Nuestra Señora de la Victoria", situada en 54 y 23, en donde se encuentra la imagen de la virgen, atraviesa por un momento de profunda tristeza, a causa del referido hecho de inseguridad.

Según se informó, desconocidos sustrajeron la corona de oro de la Virgen, que a diario es venerada por cientos de vecinos de La Plata.

Cristina Sada, servidora y prensa de la parroquia "Nuestra Señora de la Victoria, Santuario de Rosa Mística", brindó más detalles del hecho. "Me avisaron anoche, ya tarde, y quedé tan impactada que no sabía que hacer, porque es algo que uno no espera ¿Cómo puede ser que le saquen la corona estando en una estructura tan alta? Lo que hicieron fue bajar la escultura de la Virgen y una vez que la tuvieron abajo le sacaron la corona y huyeron, dejando a la Rosa Mística en el piso. Felizmente, no la rompieron", comentó.

En diálogo con La Redonda 100.3, la vocera agregó que "el Padre tuvo que llamar a la Policia, luego hacer la denuncia y ahora están esperando si el hecho quedó filmado. Hay cámaras pero algunas no funcionan. Suponen que la que toma a la Virgen sí, y sería importante para saber quien fue. El robo fue perpetrado en un momento en que no había nadie en la parroquia".

Sobre el material con que está hecha la corona, señaló: "No estoy segura pero creo que es de oro. Tiene muchos años, y recuerdo que cuando se tomó la decisión de hacerla, se le pedía donaciones de cadenitas o cositas a la gente. Luego todo se fundió para hacer la corona".

