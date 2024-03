Pablo Dóvalo, el árbitro del clásico platense: "Es una emoción enorme dirigir esta clase de partidos"

AUDIO.- El referí designado para el clásico del próximo domingo contó sus sensaciones en la previa, en una extensa entrevista con "El Equipo Deportivo". Será su primera vez en un clásico platense de Primera. "Todos sabemos que La Plata es Gimnasia y Estudiantes, y entendemos que todo está circunscripto a eso", subrayó.

El próximo domingo se reeditará el clásico platense, la máxima fiesta deportiva de la Ciudad: desde las 19:30, Gimnasia recibirá a Estudiantes en su estadio, en el marco de la séptima fecha de la Copa de la Liga.

El árbitro designado para dicho encuentro es Pablo Dóvalo, quien estará acompañado de Sebastián Rainieri y Hugo Páez como jueces de linea, mientras que Silvio Trucco y Diego Romero estarán a cargo del VAR.

Será la primera vez que Dóvalo tome las riendas de un Gimnasia-Estudiantes. Hasta ahora, solo le ha tocado arbitrarlo tres veces en la divisional Reserva. "Estoy muy contento con la designación. Es una emoción enorme dirigir esta clase de partidos y me llena de orgullo. Todos sabemos que La Plata es Gimnasia y Estudiantes, y entendemos que todo está circunscripto a eso", contó este mediodía en diálogo con "El Equipo Deportivo", en La Redonda 100.3.

Sobre los clásicos de Reserva que dirigió, señaló que "fueron en los años que en ese partido oficiaba de preliminar de la Primera, es decir que fueron en estadios con mucho público, por lo tanto ya tuve una muestra de lo que significa este partido". Y agregó: "Tengo más de 20 años como árbitro, aunque es verdad que gran parte de mi carrera la construí en el ascenso. Pero dirijo en Primera desde hace casi ocho años. Entiendo que la gente de La Plata puede no conocerme mucho, pero creo que eso es mejor, en algún punto".

Sobre el clima en el que se jugará el partido, a estadio lleno y con la presión que supone un clásico de estas características, Dóvalo expresó que "eso no influye en nuestra decisiones porque estamos capacitados para esto y contamos con el respaldo de la Comisión Arbitral y de los dirigentes de AFA. Obviamente, podemos cometer errores, equivocarnos para un lado o para el otro. Pero la gente, el periodismo, no nos influye. Nos preparamos, nos capacitamos para estar 95 0 100 minutos concentrados al máximo, estar físicamente bien, y en base a eso decidimos. Sinceramente, no nos afecta, muy por el contrario. Es una emoción enorme dirigir este tipo de partidos. No pasa todos los días. Y a mí me llena de orgullo que me hayan elegido para este clásico. Me hace pensar que todo lo que fui construyendo en mi carrera no fue en vano".

La entrevista completa, en el audio adjunto: