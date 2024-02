Paro de anestesiólogos: "El IOMA está desfinanciando la salud y ese es el problema central"

AUDIO.- Profesionales nucleados en la Sociedad Platense de Anestesiología no prestan servicio hoy por el "atraso en los pagos y el desfinanciamiento” de parte del Instituto Obra Médico Asistencial. Desde la entidad, el Dr. Carlos Marcheschi sostuvo que "no estamos ante un conflicto con solo un sector, es algo mucho más serio y definitivo".

Los anestesiólogos nucleados en la Sociedad Platense de Anestesiología no prestan servicio hoy por una protesta que ya lleva varios meses. Tal como se anunció sobre el final de la última semana, los anestesistas paran por “el atraso en los pagos y el desfinanciamiento” de parte del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA).

Desde la entidad local, el secretario de Hacienda, Dr. Carlos Marcheschi, explicó que "no estamos ante un conflicto con solo un sector, se trata de algo mucho más serio y definitivo".

En diálogo con La Redonda 100.3, afirmó que "el sistema de salud está quebrado, desfinanciado. No tengo temor en afirmar que estamos caminando lenta y agónicamente hacia un colapso del sistema de salud platense. Las clínicas no pueden garantizar el pago de sueldos de este mes y no hay posibilidades de seguir trabajando en un sistema desfinanciado".

Puntualmente, en referencia al conflicto con IOMA, el Dr. Marcheschi señaló que "en La Plata siete de cada diez pacientes se atienden por la obra social estatal. El IOMA es el principal financista de la salud y no está financiándola. Muy por el contrario: la está desfinanciando. Y ese es el problema central. En este marco, en la asamblea general extraordinaria de socios de la Sociedad Platense de Anestesiología, que empezó hace siete días y se retoma hoy, algunos socios establecieron, en diferentes clínicas, no en todas, la postergación de cirugías con cobertura del IOMA".

La entrevista completa, en el audio adjunto: