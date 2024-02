Copa Argentina: Sin jugar bien, Gimnasia ganó y avanzó de ronda

VIDEO. Con lo justo, derrotó a Centro Español por 2 a 1, con goles de Ivo Mammini y Felipe Sánchez. El Lobo arrancó como para golear y terminó con muchas dudas, con rendimientos bajos de varios jugadores.

De fútbol, poco. Casi nada. Gimnasia no jugó bien y logró lo primordial: seguir con vida en la Copa Argentina. Derrotó 2-1 a Centro Español. Los otros objetivos, recuperar jugadores, brindar ritmo a algunos y confianza a otros, quedaron en el debe. Valen los tres puntos, que ayudan a llegar bien pisados al Amalfitani y -no es un dato menor- continuar en esta Copa Argentina.

Al margen de las diferencias entre categorías, Centro Español intentó jugar de igual a igual. Así, con un desgaste físico importante del conjunto de Haedo, hubo un interesante ida y vuelta inicial con un remate desviado de Emiliano Millaman para el equipo rojo, mientras que el Lobo, a pesar de las dificultades para manejar la pelota, tuvo una clara de Mammini aunque alcanzaron a taparle el tiro.

Cuando Gimnasia no encontraba claridad, un centro desde la izquierda de Gustavo Canto que parecía no llevar demasiado peligro se le escurrió entre las manos a Tabaré Benítez e Ivo Mammini no tuvo más que empujar al gol para el 1 a 0 que abrió el juego.

Enseguida, el Lobo encontró la tranquilidad del segundo gol desde una pelota quieta. El centro que cayó sobre el área encontró el desvío hacia atrás del central Ezequiel Gayoso, hubo otra fallida respuesta del arquero y Felipe Sánchez marcó el segundo tanto para brindar tranquilidad y manejar de otra manera los tiempos de la noche.

Sin embargo, casi sobre la media hora de juego desde un lateral en ataque de Centro Español, no hubo un buen despeje desde el área y Eleazar Maciel sacó un remate potente que dio en el caño izquierdo y se metió luego de un rebote en el arquero Ledesma. Con el 2 a 1 Gimnasia supo que no podía confiarse si quería evitar otra sorpresa.

El resultado del primer tiempo se explica más desde los errores individuales de Centro Español que desde las virtudes de un equipo tripero que no alcanzó nunca su mejor versión aunque sí demostró efectividad debajo del arco. De todos modos, dejó poco esa primera etapa, más allá del valor del resultado.

A pesar de que el Tripero tuvo espacios para aprovechar las contras, sus falencias en el retroceso y los errores en el manejo de la pelota agrandaron al Gallego, que llevó peligro en una acción de La Sala y en un centro envenenado de Nóbile. Los avisos, al menos, sirvieron para que el Lobo se despertara y saliera del atolladero para poner el juego en campo contrario.

En busca de velocidad y cambio de ritmo, Madelón dispuso los ingresos de Benjamín Domínguez por Matías Ramírez y Eric Ramírez en lugar de Rodrigo Castillo. Casi lo líquida el Lobo con una contra tremenda conducida por Lautaro Chávez y Eric Ramírez no pudo definir cómodo. Gayoso alcanzó a salvar esa acción de mucho peligro.

Pareció agotar las reservas físicas Centro Español y el Tripero, desde otra postura en el campo de juego, retomó la conducción del partido. Para asegurar el centro del campo, Rodrigo Saravia ingresó en lugar de Matías Miranda, quien volvió a ser titular tras casi 18 meses.

Lucas Castro y Paulo De Blasis entraron para manejar (y cuidar) el balón. Ingresaron por Yonatán Rodríguez y Lautaro Chávez, que cumplieron en un partido sin grandes actuaciones individuales.

El juego, flojo en general, no sirvió para que algunos jugadores como Matías Miranda, Matías Ramírez y Rodrigo Castillo aprovecharan la chance para acercarse a una posibilidad en el once titular. Por el contrario, Mammini y Sánchez ratificaron que están listos.

Innecesariamente, Gimnasia se expuso a un par de pelotas paradas que la cabeza del Yacaré Morales (de lo mejor, como siempre) y la solidez de Ledesma controlaron sin grandes inconvenientes. La victoria del Lobo fue solo eso. No un mero trámite como se podía presagiar con el 2 a 0 parcial, pero tampoco un resultado que haya llegado a peligrar más allá de la imagen final del arquero de Centro Español buscando en el área tripera. Eso sí, quedó poco para rescatar del análisis puramente futbolístico. Casi como si entre Independiente y el juego ante Vélez, el partido de anoche no hubiera existido.

Nota publicada originalmente en https://www.eldia.com/nota/2024-2-7-3-22-53-sin-jugar-bien-gimnasia-gano-y-sigue-en-la-copa-deportes