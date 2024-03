River le arrebató la Supercopa a Estudiantes a solo diez minutos del final

VIDEO.- Fue 2 a 1, en el Estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba. El Pincha lo ganaba por un gol de Javier Correa en el arranque del partido pero se quedó sin piernas y en una ráfaga el Millonario se lo dio vuelta sobre el final. Demasiado castigo para un equipo que mereció algo más. Mansilla, la figura.

El fútbol es tan bello como cruel. Aun cuando el nivel está por el piso y sobran las miserias, es apasionante e injusto al mismo tiempo. Lo puede decir Estudiantes, que tenía media Supercopa en el bolsillo y en 10 minutos se quedó sin nada. Un terrible golpe para un plantel que jugó un señor partido, pero se topó contra mejores individualidades y un plantel que tuvo variantes en todos los puestos.

Fue 2-1 en Córdoba, un partido que por un largo tiempo será esquivo pero que, no tengan dudas, dignificó a la historia albirroja: lo jugó como se juegan estos partidos pero lo perdió por un golazo de Rodrigo Aliendro desde afuera del área. Un gol que nunca más volverá a convertir pero que le sirvió a su equipo para sumar una estrella, que no brillará pero que se festejó como corresponde.

El partido empezó a pedir de Estudiantes, que se había plantado en cancha con Eros Mancuso por derecha y Eric Meza en la izquierda. tres volantes centrales y Altamirano como enlace interno. Desde el vamos tuvo una postura de esperar y jugar de contra a las espaldas de los laterales rivales.

Así llegó el gol de Javier Correa, que metió un terrible cabezazo entre González Pirez y Paulo Díaz, para dejar sin posibilidad a Franco Armani. El centro llegó desde la derecha por Edwuin Cetré, el jugador que tenía la carta para abrir el partido y así lo hizo, a espaldas de Milton Casco y con un pase a la cabeza del delantero que se sacó la mufa de tantas chances desperdiciadas para anotar un gol que muchos hinchas recién vieron por el celular ya que esperaban por ingresar. Iban 3 minutos.

El gol le dio templanza a Estudiantes, que de todos modos no jugó un gran partido y cometió demasiadas infracciones sobre los laterales, principalmente por el izquierdo de la defensa, ya que Meza y Sosa tuvieron problemas con Pablo Solari.

De esos centros llegaron las chances más claras del equipo de Martín Demichelis, que no estuvo fino y se lo notó nervioso, casi como jugando en sintonía con lo que pedían sus hinchas: golear en pocos minutos. Está claro que la relación entre el hincha y el DT no es la mejor.

River tuvo dos tiros libres que desperdició Nacho Fernández, un cabezazo que salvó Matías Mansilla al córner y, la más clara, una salvada notable del arquero ante un remate fuerte y esquinado de Miguel Borja, que aprovechó uno de los tantos centros y una pelota mal despejada.

El “1” del Pincha logró en ese primer tiempo revertir la montaña de críticas que empezaban a caerle sobre sus espaldas. Fue una de las figuras de los 45 minutos iniciales. Domínguez no veía cómodo al equipo y por eso varias indicaciones a sus mejores jugadores. No estaba bien en defensa y desaprovechando los metros entre los centrales de River con sus volantes.

Por eso buscó no fallar en la puntada media y fue clave el tramo final del chileno Altamirano, que pisó más el área y encimó a su coterráneo Díaz. También mejoró Cetré, que supo utilizar su cuerpo. Le dio un pase gol a Meza que increíblemente falló dentro del área y más tarde probó él mismo al arco pero no le pudo dar buena dirección.

Estudiantes cerró mejor el primer tiempo, manejando la pelota y tratando de lastimar. Sin brillar se fue al descanso mejor, o al menos menos aturdido que su rival. Claro, sabía que la diferencia de un gol no era demasiada y que en el complemento las cosas podían cambiar de un momento a otro. Se fue al descanso sabiendo de sus virtudes y de los defectos que no podía cometer. Estaba claro que Demichelis iba a realizar varias modificciones de nombres y un esquema más ambicioso. Los 15 minutos no fueron en un vestuario sino en un laboratorio. En dos, realmente.

Por lo pronto River dejó tres defensores y pobló con Santiago Simón la mitad de la cancha, con la intención de hacerse fuerte desde ahí para tener juego asociacio hacia el área de Estudiantes, que sin querer retrocedió unos metros y la pasó mal. A los 3 minutos Mansilla le sacó otro gol a Colidio, poniendo fuertes sus brazos ante un remate desde la izquierda.

La respuesta de Domínguez fue el ingreso de Zuqui por Altamirano. Mayor marca y despliegue y resignar un poco. No la pasó bien el Pincha en esos primeros 20 minutos porque jugó muy cerca de Mansilla contra un rival que maneja bien la pelota pese a no pasar por su mejor momento. Jugadores le sobran.

“Poné a los pibes, la p.. que te parió...”, el grito que bajó desde las tribunas de los hinchas contra Demichelis. Al minuto el Diablito Echeverri y Rodrigo Villagra ingresaron dejando en evidencia la fragilidad del entrenador. Domínguez sacó a Sosa y Correa, muy cansados, e ingresaron Guido Carrillo y Tiago Palacios.

Y cuando no lo merecía (pero había hecho méritos antes) River llegó al empate. Simple jugada, pase a Solari, falló Meza como en casi toda la noche y un remate que se desvió terminó descolocando a Mansilla, hasta ese momento la figura de la noche. Empate a falta de 10 minutos y un equipo ya sin sus principales referentes en cancha (Sosa, Pérez y Mancuso). Le quedaba aguantar hasta el final más el alargue...

River, que no es el gran River de otros tiempos sino un equipo con individualidades y nada más, no fue arrollador para aprovechar el envión. El partido se iba irremediablemente a la extensión hasta que llegó un remate desde afuera del área de Rodrigo Aliendro que se coló por el segundo palo de Mansilla. Un golazo que significó un cachetazo no esperado para un equipo que hizo méritos como para algo más. Un equipo que tuvo el título a pocos minutos del final. Un equipo que conoció la crueldad del fútbol. Esta vez le tocó estar en la vereda de enfrente y se fue con una lágrima del estadio. Pero, importante, con la cabeza en alto porque hizo lo que pudo, no se guardó nada.

