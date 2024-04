Laureano Álvarez, de la UNLP a la NASA: "Vamos a representar a la Argentina en un programa con jóvenes de todo el mundo"

AUDIO.- Es recientemente egresado del Liceo Víctor Mercante e ingresante de la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata. Junto a Larisa Maldonado, quien cursa el último años del Bachillerato de Bellas Artes, fueron seleccionados para viajar a Houston, en julio próximo.

Laureano Álvarez, ex alumno de Liceo Víctor Mercante e ingresante de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, fue uno de los dos argentinos seleccionados para representar al país durante julio de este año para un programa de la United Space School. Fue elegido junto a Larisa Maldonado Clar, estudiante del último año del Bachillerato de Bellas Artes de la UNLP.

La United Space School es una organización que lleva a cabo una experiencia de intercambio estudiantil con jóvenes de más de 30 países del mundo, con el objetivo que presentar un proyecto de viaje tripulado a Marte.

En diálogo con La Redonda 100.3, Laureano contó cómo decidió participar del concurso, a la vez que habló de las expectativas que le genera el viaje a la NASA. "De la existencia de este consurso me enteré hace dos años, cuando estaba en el Liceo Víctor mercante. Desde entonces me interesó el programa, siempre me gustó ver documentales sobre el espacio o el programa Apollo. Luego conocí al chico que viajó el año pasado, quien formó parte de la selección de este año. Entonces, abrió la convocatoria en sus redes y así fue cómo decidí presentarme. El proceso incluyó presentar un Curriculum, una carta de recomendación de mi escuela, un trabajo similar a los que vamos a tener que realizar allí y una entrevista. Junto con Larisa Maldonado fuimos seleccionados para representar a Argentina. El proyecto en sí se desarrollará entre el 13 y el 30 de julio en la ciudad de Houston, Estados Unidos".

Sobre el programa del que tomará parte, dijo que "propone un gran intercambio cultural porque van a participar chicos de todo el mundo, es muy interesante. Es completamente en inglés. Y será estimulante trabajar, aunque sea por unos días, en lo que es La Meca de la ciencia espacial, que es la NASA. Para mí es algo único. No se con qué nos vamos a encontrar pero esperamos lo mejor. Será una linda experiencia".

La entrevista completa, en el audio adjunto: