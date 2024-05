Marcelo Méndez: "Vamos a arrancar el torneo con el plantel actual, de refuerzos hablaremos en el mercado de pases"

AUDIO.- Trabajador. Potenciador de futbolistas. Intenso. Características de un DT que busca llegar al triunfo desde una causa y no por casualidad. En una extensa entrevista con "El Equipo Deportivo", el nuevo entrenador de Gimnasia habló de sus impresiones, tras la primera semana de trabajo en Estancia Chica.

El uruguayo Marcelo Méndez transita recién por su segunda semana de trabajo como entrenador del plantel profesional de fútbol de Gimnasia.

Aún sin jugar, las primeras ideas esbozadas por el técnico charrúa generaron algo en el simpatizante tripero. En los más cautos, curiosidad. En los más efusivos, cierto entusiasmo desde sus características, antecedentes, discurso y muy buenas referencias desde el fútbol uruguayo. En un extenso reportaje que le concedió a "El Equipo Deportivo", por La Redonda 100.3, el DT presentó sus cartas credenciales: su estilo de juego, su método de trabajo, sus objetivos.

"Estoy muy contento de estar en el club, estamos trabajando duro, aprovechando este tiempo para terminar de conocer a los jugadores", comenzó diciendo el entrenador. "Ya tenemos un diagnóstico del plantel, del comportamiento de los jugadores pero aún estamos lejos del partido inicial del campeonato. Faltan 15 días y hay mucho trabajo por hacer. No tenemos nada definido aún sobre cómo formaría nuestro primer equipo. Vamos evaluando a los jugadores por el día a día y no por lo que hayan hecho antes de que llegáramos nosotros".

Sobre la posible incorporación de refuerzos, sostuvo que "por el momento no he hablado con los dirigentes sobre la llegada de nuevos jugadores. Supongo que las primeras cinco fechas las vamos a resolver con el grupo con el que contamos ahora. Luego, cuando se abra el mercado de pases, realizaremos otra evaluación, un poco más profunda, para sacar conclusiones y ver qué necesita el equipo y en qué posición. ¿Si ya tengo definido quién será el arquero titular?. No, todavía no. Y si ya lo tuviera, no lo diría públicamente, por respeto, porque aún estamos evaluando a los jugadores".

La entrevista completa, en el audio adjunto: