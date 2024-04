"Reducir los anestesiólogos a la mitad, como propone el IOMA, sería un grave error"

AUDIO.- Corre riesgo el convenio de IOMA y anestesiólogos, y hay preocupación por las cirugías. El secretario de Hacienda de la Sociedad Platense de Anestesiología, anticipó que "nosotros no vamos a hacer ninguna selección de profesionales para que queden solo 80, no es nuestra función" .

El convenio entre el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) y los anestesiólogos ya corre riesgo de continuidad.

Ayer hubo una reunión entre las partes, y según pudo saber el diario EL DIA, los profesionales no salieron conformes con la propuesta que realizó la obra social bonaerense, que consiste en elegir cerca de 80 prestadores del padrón que hoy tiene 160 anestesiólogos.

La reunión se llevó a cabo en las primeras horas de la tarde. Participaron autoridades de ambas partes, en el medio de un conflicto que lleva varias semanas con postergaciones de operaciones y prácticas programadas en clínicas privadas por marcadas diferencias entre el Instituto y la sociedad científica que reúne a los profesionales de la salud.

El Dr. Carlos Marcheschi, secretario de Hacienda de la Sociedad Platense de Anestesiología, dijo que "quieren cambiar el modelo de convenio que tenemos desde hace 24 años y pasar a un modelo de anestesiólogos asalariados. Ese modelo de pago sería un grave error."

En esa línea, agregó: "Nosotros no vamos a hacer ninguna selección porque no es nuestra función. Es inviable para nosotros como institución. Nosotros tenemos 300 socios en nuestra entidad, que tiene muchas funciones, entre ellas gestionar honorarios, y cada uno de los anestesiólogos que está afiliado a nuestra Sociedad lo hace en forma voluntaria. Por lo tanto, no vamos a decidir nada por ellos".

Por otra parte, en diálogo con La Redonda 100.3, el dirigente expresó: "No entiendo para que el IOMA nos pide que seleccionemos 80 anestesiólogos cuando lo podrían hacer ellos. Tiene sus datos y todos tienen absoluta transparencia fiscal. Y además, no me queda en claro cuál es el objetivo de reducir la cantidad de profesionales".

La entrevista completa, en el audio adjunto: