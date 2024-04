Gimnasia dio otro paso atrás y quedó sin chances en la Copa de la Liga

VIDEO.- El Lobo perdió por 3 a 2 en su visita a Atlético Tucumán y el ciclo de Leonardo Madelón quedó muy herido. Lo ganaba, sin merecerlo, por un gol de Eric Ramírez en el primer tiempo. Pero el local fue persistente y lo dio vuelta. El DT no brindó la habitual conferencia de prensa post partido.

Gimnasia nunca tuvo el control del juego a pesar de haber empezado en ventaja. El mal segundo tiempo lo dejó con las manos vacías en el José Fierro: perdió 3-2 en su visita a Atlético Tucumán.

Decepción. Esa es la palabra para describir la actuación del Lobo en Tucumán. No por el partido en sí, una más de las flojas actuaciones de los últimos años, sino por el contexto. Otra vez Gimnasia le dio vida a un rival que parecía muerto, que con el gol de Ramírez había comenzado a recibir cuestionamientos y recibía murmullos, por ejemplo, ante cada participación de su propio arquero.

Gimnasia no crece. Esta lejos de “trazarse otros objetivos” como el mismo Leonardo Madelón dijo tras el desempate con Colón. Hoy no sufre, es cierto. Pero tampoco avanza. Gimnasia se estancó entre los vulnerables de la tabla de posiciones, por eso no puede enhebrar dos triunfos seguidos. Es más, ni siquiera pudo sumar en dos fechas consecutivas.

Así, cada derrota es la gota que horada la piedra. Y el concepto excede al propio entrenador, cuya continuidad continúa en análisis: hace años que Gimnasia no disfruta pelear cosas importantes. Ni siquiera la excepción de la campaña de Gorosito sirve como medalla, con apenas una victoria en los ocho encuentros decisivos. Gimnasia naufraga en la medianía y no encuentra Cruz del Sur que lo oriente. Y eso lo debe cambiar en el corto plazo.

El comienzo del partido no dio para ilusiones. Trabado e impreciso, con algunas malas salidas defensivas, el conjunto mens sana no podía generar demasiado cerca del arco rival. Así, Adrián Sánchez y Marcelo Estigarribia buscaron el arco en los primeros minutos sin complicaciones para el formoseño Insfrán. Sin fluidez en el juego, Gimnasia intentó asociar con Castro y De Blasis, pero sin generar peligro. Un remate del Bebé Acosta sí obligó a una buena atajada del arquero tripero, en otra acción generada por las dificultades defensivas para alejar el peligro de la zona caliente.

El Lobo encontró buenos caminos para atacar por la derecha con las subidas del uruguayo Pintado. Gimnasia había crecido aunque sin lograr inquietar a Devecchi, hasta que de una pelota parada llegó la apertura del marcador para el Tripero. De Blasis pateó un tiro libre desde el lateral izquierdo, venenoso, y apenas la desvió Eric Ramírez para gritar otra vez y poner el 1-0 para el equipo de Madelón.

Intentó reaccionar Atlético en medio de la ansiedad de la gente y luego de una buena jugada de Tesuri, tras un córner Insfrán hizo fácil un cabezazo de Justo Giani. Gimnasia mejoró con el gol y pudo emprolijar el juego desde mitad de cancha en adelante, aunque sin poder convertir los avances en ataques.

Sin embargo, cuando aumentaba el nerviosismo de los hinchas locales, Mateo Bajamich recibió una pelota en la puerta del área sin presiones, se tuvo fe y su remate se metió por arriba de Nelson Insfrán tras el desvío en un defensor para poner la historia 1 a 1 en el José Fierro.

Así, con una mejor imagen del local, se fue el primer tiempo. Gimnasia no pudo sostener la ventaja porque no terminó de hacerse dueño del juego tras el gol de Ramírez. Y siguió con algunas de las carencias habituales con un flojo Troyansky que no pesó en ataque.

En el segundo tiempo tuvo un susto el Lobo, porque un gol con la mano de Estigarribia no fue advertido por el VAR y Herrera tuvo que ir a ver la jugada a la pantalla. Atlético se mostró más ambicioso y Madelon decidió una variante rara, el ingreso de Guillermo Enrique en lugar Eric Ramírez, un cambio que no le hizo bien al equipo y envió un mensaje de conformismo conectado punto que el rival leyó. Prácticamente enseguida llegó el 2-1 que se veía venir, con un centro de Tesuri desde la derecha que en el segundo poste empujó al gol el lateral Juan Infante.

Con los ingresos de Saravia, Abaldo y Castillo, el Lobo logró la iniciativa en el juego por primera vez en la tarde. La entrada de Abaldo por Pintado retrotrajo la situación a la previa del ingreso de Enrique, aunque ahora con un 4-2-3- 1. De una buena combinación surgió un remate de Benjamín Domínguez que tenía destino de arco y fue al tiro de esquina tras el rebote en un defensor.

El Tripero se salvó del tercero, cuando otra pérdida en la salida dejó a Tesuri solo con Insfrán. Entre las manos del arquero y el palo se salvó el Lobo. Sin embargo, el tercero estaba al caer y cayó, con una acción individual bárbara del ingresado Coronel que dejó solo a Bajamich que solamente tuvo que empujar al gol. Justo 3 a 1 para Atlético que ambicionó la victoria mucho más que Gimnasia.

Ya sin tiempo, David Zalazar (que siempre muestra cosas interesantes cuando ingresa y debió entrar antes) enganchó en el área y decoró el resultado con un 3-2. Gimnasia perdió bien porque el rival lo quiso ganar, jugando por momentos tan mal como el Lobo.

¿Cómo sigue esta historia? Con Madelón debilitado porque el equipo no encuentra respuestas y por los crecientes cuestionamientos de los hinchas. Con este panorama, nadie puede asegurar la continuidad del entrenador más allá del partido con Banfield.

