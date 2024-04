Emilio Apud: "Los subsidios en las tarifas de servicios públicos generaron la cultura del derroche entre los consumidores"

AUDIO.- El ex secretario de Energía de la Nación dijo que avanzar sobre la eliminación de los subsidios es "inevitable". Admitió que la clase media y media baja "van a sufrir este ajuste" pero se esperanzó en que "para fin de año las cosas ya van a estar balanceadas".

En las últimas semanas, el Gobierno avanzó con los aumentos de los servicios públicos, y las tarifas de luz, gas y agua tuvieron un incremento a partir de este mes. El impacto ya se siente en algunas regiones del país, como en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Consultado sobre la actualización de las tarifas que impulsa el Gobierno, eliminando los subsidios que beneficiaron a los consumidores durante tantos años, el ex secretario de Energía de la Nación, Emilio Apud, dijo hoy que "la verdad es que no estábamos pagando casi nada por el servicio de luz. El pago de facturas subsidiadas fue un cambio cultural que introdujo el kirchnerismo en el 2003; desde entonces, el Estado se hacía cargo de una parte de las tarifas. Y fue una macana, porque generó una mala cultura dentro de los consumidores, que derrochamos, y una falta de señales para invertir en nuevas generaciones, nuevos petróleos, nuevos gases, etc".

En diálogo con La Redonda 100.3 agregó que "fueron 20 años de subsidios. Mauricio Macri intentó sacarlos hace unos años y no tuvo éxito. Y ahora lo está intentando este Gobierno, que ya venía avisando que iba a hacer eso". Y resaltó: "Creo que es inevitable. Es como cuando uno tiene un problema serio de salud. Viene uno y te dice 'tomá un analgésico', pero hay quien te dice 'no, internate y operate, la vas a pasar mal pero después te va a ir bien'. Me parece que estamos en esa situación. Lo que si veo es que no está bien distribuído el sacrificio. La clase media y media baja va a sufrir este ajuste necesario pero creo que para fin de año las cosas van a estar balanceadas".

