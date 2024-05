Rodrigo Castillo, tras su gol ante Vélez: "Me beneficia el sistema de juego que propone Méndez"

AUDIO.- El entrenador uruguayo confió en él y el delantero convirtió el gol que abrió la cuenta en la victoria de Gimnasia, el pasado lunes en el Bosque. "Es un momento muy lindo para mí, es un sueño arrancar así", contó en un mano a mano con "El Equipo Deportivo".

El DT, Marcelo Méndez, confió en él y el delantero convirtió el gol que abrió la cuenta en la victoria frente a Vélez, en el marco de la primera fecha de la Liga Profesional 2024. Su característica de nueve de área le dio la titularidad y su gol es un espaldarazo.

Hablamos de Rodrigo Castillo. Y así lo siente él también. "Es un momento muy lindo para mí, es un sueño arrancar así, no quiero dejar de destacarlo. Lo que viví en Deportivo Madryn también fue hermoso (N. de la R.: estuvo a préstamo en 2022 y marcó 12 goles por la Primera Nacional) pero esto es en Primera".

En diálogo con "El Equipo Deportivo", por La Redonda 100.3, recordó que llegó a Gimnasia para sumarse a la Reserva cuando el entrenador del plantel profesional era Néstor "Pipo" Gorosito. "Cuando me comunicó que no pensaba tenerme en cuenta decidí irme a Madryn. El equipo recién ascendía a la Primera Nacional y para mí era una buena oportunidad de jugar, de mostrarme. Y gracias a Dios me fue como quería, haciendo goles y jugando 35 partidos".

Ya de regreso en Gimnasia, tuvo unas pocas oportunidades durante los ciclos de Sebastián Romero y Leonardo Madelón. "Con Chirola arranqué de titular pero quizá no rendí como se esperaba. Son cosas del fútbol. Uno siempre quiere estar pero entiendo que a veces el gusto del entrenador es otro. Y me tocó esperar mi momento".

Ahora, con Marcelo Méndez al frente del plantel, Castillo volvió a los primeros planos. "El sistema que propone el DT me beneficia, porque las jugadas generalmente terminan en el 9. Benja (Domínguez) o Mati (Abaldo), generan por afuera y luego uno dentro del área tiene que ser la referencia. Es lo que me pide Marcelo".

La entrevista completa, en el audio adjunto: