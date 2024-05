 Inobjetable triunfo de  Estudiantes 2 a 0 ante Deportivo Riestra en Uno

VIDEO.- Con un gran acompañamiento de su gente, que no para de festejar los títulos obtenidos en los últimos meses, el Pincha sumó su segunda victoria en el torneo de la Liga Profesional. El colombiano Edwuin Cetré, de penal, y Javier Correa marcaron los goles.

Estudiantes festejó su reciente campeonato con una sufrida y peleada victoria sobre Deportivo Riestra. Fue 2-0 con los goles de Edwuin Cetré y Javier Correa, en los finales de cada tiempo. Así, pese a no mostrar su mejor versión y encontrarse con un rival antipático y lleno de impunidad, se regaló un triunfo. Y le regaló a sus hinchas la esperada vuelta olímpica, los aplausos y los fuegos artificiales. Fue la mejor manera de cerrar el círculo perfecto del primer semestre que trajo la estrella 13, la segunda en menos de seis meses.

Tal como se decía, lo mejor se vivió luego del encuentro, con la vuelta olímpica de todo el plantel, con Eduardo Domínguez visiblemente feliz. Los protagonistas ofrecieron el trofeo a las dos cabeceras y escucharon el rugido de los hinchas en una noche helada que sirvió para el homenaje a los jugadores y cuerpo técnico. Y cerró de la mejor manera, como se lo merecían hinchas, jugadores y cuerpo técnico.

También hubo un partido, aburrido. Veamos. Los primeros 45 minutos mostraron a un Estudiantes manejando la pelota y jugando en campo rival casi a su antojo. No pudo y no quiso Riestra jugar el partido de otra manera. Estaba claro que no le convenía en absoluto y por eso propuso dos líneas de cuatro jugadores muy cerca de su arquero Arce, que cuando pudo demoró la salida. Nada para reprocharle a la visita, que hizo lo correcto.

Ahora lo de Estudiantes, más allá de tener la pelota y jugar cerca del área rival, no fue del todo convincente. Le faltó el último pase, acertar al arco o saber romper esas marcas desmedidas de otra manera que no sea pasando la pelota de un lado a otro. No tuvo sorpresa pero sí las oportunidades más claras de gol, como un cabezazo de Guido Carrillo desviado, lo mismo que un remate de José Sosa desde afuera del área. O el tiro de Cetré, también desde afuera que desvió el arquero al córner y el remate del uruguayo Tiago Palacios que pasó cerca del segundo palo. Y la que sacó el “1” a Santiago Asacibar que tenía destino de gol. Más allá de esas posibilidades no fue el equipo de dientes apretados de otros partidos, dejando en claro que la máquina todavía está descansando después de una máxima exigencia en el torneo pasado.

El que despertó a los hinchas fue Fernando Espinoza que sacó de la galera la temperatura que le faltaba al partido. Con dos o tres acciones enojó a la gente con fallos totalmente cuestionables, siempre en contra de Estudiantes y mostrando esa actitud desafiante que no estaba acorde al partido, muy correcto. Pero sino es protagonista no sabe jugar y anoche necesitó ese minuto de fama no siempre generoso con su familia.

A los 38 minutos se produjo la jugada del período, cuando Edwuin Cetré enganchó de un lado y para otro y remató fuerte al arco desde la izquierda por dónde pasó la mayor parte del tiempo. En el camino de la pelota apareció el colombiano Murillo, que puso su mano y un penal más claro que el agua mineral. De todos modos la jugada se hizo larga, se revisó y puso a todos los jugadores frente al ejecutante, Cetré, al que le dijeron de todo. Pero lo metió con clase y cuando lo quiso festejar los defensores de Riestra se le fueron al humo, en especial Nicolás Dematei, que lo corrió para insultarlo. ¿Por qué? Porque la picó. Pasaron seis minutos entre un momento y otro y el partido entró en momento promesa de que algo mejor venía por delante porque la visita estaba obligado a salir y con la furia de no saber perder. Antes se irse a los vestuarios se produjo la amarilla al extremo colombiano del Pincha al que empujaron todos los de Riestra menos el Ogro Fabbiani. Devolvió uno y vio el cartón de advertencia.

De arranque Riestra se mostró con los ingresos de Milton Celiz y Maximiliano Rodríguez. El primero de ellos le dio otra dinámica y llevó a su equipo hasta una zona del campo desconocida hasta ese momento: el área de Estudiantes. También tuvo la complicidad de Espinoza, que le dejó jugar un poco más fuerte ya que no midió con la misma vara las infracciones de un equipo y del otro. El árbitro hizo lo posible por fastidiar al local y cobró todo lo que pudo aunque no hayan sido infracciones.

Más allá de esos primeros minutos, el partido fue equilibrado y con Estudiantes con más recursos e ideas de buscar el arco de enfrente. Pero tuvo el mismo problema del primer tiempo: no poder perforar esa barrera negra del fondo, con cuatro, cinco y hasta seis jugadores. Pese a manejar la pelota e intentar el juego colectivo no le pudo llegar con peligro al rival, que se defendió e intentó salir de contra cuando pudo para buscar un empate que no mereció pero casi encuentra con un tiro libre y un rebote tras la atajada de Mansilla.

Ni siquiera con los cambios (adentro Javier Correa, Pablo Piatti, Mauro Méndez y Fernando Piatti) el Pincha fue claro de mitad de cancha para adelante en un partido chato, disputado y my pero muy frío. Un equipo que no tenía ganas el otro al que no le daba el nivel, las acciones fueron decayendo y el único alivio era el final. Pero antes una frutilla antes del postre: el golazo de Javier Correa para decretar el 2-0 y bajarle la persiana al partido antes de la fiesta.

Merecido, campeón, que de paso quedó en los primeros puestos de este nuevo torneo.

Nota publicada originalmente en: https://www.eldia.com/nota/2024-5-21-5-44-42-video-el-pincha-festejo-su-nueva-estrella-y-se-regalo-otro-triunfo-deportes