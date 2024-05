Estudiantes, eliminado de la Copa Libertadores: perdió 4 a 3 ante Huachipato, en Uno

VIDEO.- El Pincha falló reiteradamente en defensa y por eso cayó ante el equipo chileno en su cancha. Cuando todavía tiene un partido pendiente, ante Gremio de Porto Alegre, ya no tiene chances de avanzar en el certamen continental mayor. Perplejidad y tristeza, los sentimientos que dominaron a la multitud que acompaño al equipo.

No fue la Copa Libertadores de Estudiantes. Nunca se enganchó. Siempre le fue cuesta arriba. Desde la derrota que se escapó en Chile hasta la increíble caída de anoche ante el mismo rival, Huachipato. En el medio sufrió para ganarle a un modesto The Strongest en UNO, perdió de contra ante Gremio y cayó en la altura de La Paz. Siempre corrió desde atrás y el broche final fue la prematura eliminación tras el 4-3 que desde lo táctico tiene muchísimas críticas. Le queda una remota chance de llegar a la última fecha en Curitiba con posibilidades de ganar y meterse en el repechaje de la Sudamericana. Pero a juzgar por el presente, este equipo parece haber tocado el cielo con sus manos hace tres semanas y el recambio de aire parece ser inexorable.

Esta Copa le cayó en el medio del torneo local. Cuando tuvo que apretar el acelerador lo hizo para ganar el torneo que entendió que estaba más cerca. Lo hizo para ser el primer campeón argentino y lograr el pasaporte a la Libertadores 2025. Pero sin querer dejó escapar esta edición. Está claro que no tiene un plantel tan largo como para afrontar con la intensidad que se necesita las dos. Y anoche, pese a que no hubo ni habrá reproches, quedó a la vista.

De todos modos nada podrá hacerle esquivar las críticas. No fue acertado el planteo inicial con los dos número “9” que decidió Eduardo Domínguez y que lo hinchas pedían en las redes sociales. No fue buena la actuación de sus laterales y mucho menos de los jugadores de la mitad de la cancha. Fue un equipo lento y mal parado que sufrió cada pérdida como nunca, que corrió desde atrás a sus rivales y que no supo aprovechar todas las oportunidades que le dio el partido. Fue una noche negra de un equipo que está cansado, agotado y que parece haber dejado todo en la Copa de la Liga y su conquista frente a Vélez en Santiago del Estero, a la que llegó con la lengua afuera pero logró llevársela. Necesita del receso como nadie para que el bajón no sea más evidente. Será barajar y dar de nuevo, con varios futbolistas que se irán y otros que llegarán.

Pese a estar en ventaja y lograr el empate poco de iniciado el complemento no mereció ganar. De fue desarmando como un castillo de arena conforme pasaron los minutos. Cada vez que el rival lo atacó mostró flaquezas, los cambios no le hicieron bien y pagó muy caro los desacoples en el retroceso. Este partido fue el resumen de lo sucedido en esta Copa Libertadores: se lo notó incómodo desde el arranque pese a comenzar ganando.

DE LOCOS: SE QUEDÓ SIN NADA

El encuentro fue tal como se esperaba: con Estudiantes atacando, con dos “9” que no se mostraron cómodos en toda la noche pero que en la primera llegada a fondo uno de ellos marcó de cabeza el 1-0. Fue Javier Correa tras un centro preciso de Tiago Palacios. Iban 12 minutos y la noche parecía conducir hacia una victoria cómoda y que estiraba la ilusión. En pocos minutos se empezó a desvanecer esa chances. El primer llamado fue la lesión de Guido Carrillo, reemplazado por José Sosa para plantar un 4-3-3.

Huachipato jugó muy compacto y tuvo en sus extremos Martínez y Gutiérrez dos jugadores que le dieron un dolor de cabeza a la defensa, pero principalmente a los laterales: Eros Mancuso y Gastón Benedetti. Cuando los circuitos se apagaron o la perdió en la mitad de cancha, el rival lo atacó con velocidad e inteligencia. De un desborde por la izquierda llegó el centro cruzado que bajó Martínez para que Maximiliano Rodríguez anotara el empate que empezaba a merodear. Peor fue en el minuto final: se durmió Benedetti ante Gutiérrez, que le ganó la espalda y tiró un centro que Zaid Romero desvió al gol.

En el complemento el Pincha logró empatar rápido con dos cabezazos adentro del área. El segundo fue de Correa otra vez, para el 2-2 que otra vez parecía despertar al león encerrado. No fue, capítulo 2.

Huachipato aprovechó otro error defensivo, nadie pudo sacar la pelota del campo propio y Gutiérrez dejó sin chances a Matías Mansilla, que en el tercer remate a su arco sufrió el tercer gol.

Ya el equipo estaba partido. Adentro Meza por Benedetti (Mancuso pasó a la izquierda) y Pablo Piatti por Sosa. El equipo jugó con desesperación, con errores y con un árbitro que fue un desastre. El rival hizo lo que quiso y mucho más cuando Santiago Ascacibar empató con un remate fuerte apareciendo por el segundo palo.

Estudiantes quiso ir por el triunfo, la hazaña y su ilusión. Pero salgo algunos ataques de Cetré y Palacios nunca llegó a inquietar a Martín Parra. Pese a buscarlo con vergüenza y poco fútbol, no logró el gol que esperaban sus hinchas. El empate no le servía de mucho pero lo dejaba con una luz de esperanza. El 4-3 de Carlos Villanueva directamente apagó todo y dejó el cuarto oscuro de una noche (y una Copa) que fue negra.

Nota publicada originalmente en: https://www.eldia.com/nota/2024-5-30-2-57-20-una-noche-para-el-olvido-de-una-copa-que-nunca-se-lleno-deportes