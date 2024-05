Eduardo Domínguez, tras el temprano adiós en la Libertadores: “Tener una consagración en medio de la Copa te desvía”

AUDIO. El director técnico analizó la histórica derrota del equipo en el certamen continental. Las causas de la eliminación y el engaño que a veces trae el triunfo. "Justo cuando se determina el pasaje a octavos, el equipo estaba en finales acá, en el país", se lamentó en conferencia de prensa.

Estudiantes cayó 4-3 con Huachipato y se despidió de la Copa Libertadores a falta de un encuentro más por jugar. Frente a esto, Eduardo Domínguez habló en conferencia de prensa y remarcó la desazón grupal.

“Sentíamos que teníamos equipo como para pasar a las instancias finales. No lo pudimos lograr. Nos duele. Estamos muy dolidos por pasar este momento y no darle a la gente esa posibilidad de estar en las finales”, comenzó el entrenador. “Pero no perdimos el pase a la final por hoy, sino por el partido con Huachipato en Chile, que lo teníamos prácticamente ganado y no lo pudimos cerrar. El partido con Gremio de local, que con uno de más perdimos el partido”, se lamentó. “Y hoy creo que no encontramos en ningún momento el ritmo del partido. No encontramos la manera de atacar. No encontramos la manera de defender. Nos hicieron cuatro goles, eso me duele mucho más”, agregó. “Pero hay que seguir. Queda un partido más. Vamos a depender de lo que pase con Gremio y Huachipato para ver si podemos ingresar a la última fecha con posibilidades para la otra competencia”, completó.

En cuanto a las razones del mal paso del Pincha en la vigente Libertadores, Domínguez encontró parte de ellas en la obtención de la Copa de Liga semanas atrás ante Vélez en Santiago del Estero.

“Seguramente tener una consagración en medio de una competencia internacional, claro que te desvía. Es normal”, reconoció el DT. “No la vamos a poner como excusa. Pero cuando se determina el pasaje a octavos, el equipo estaba en finales acá en el país. Entonces claro que te desvía”, agregó.

La conferencia de prensa completa, en el audio adjunto: