Eduardo Domínguez, antes de viajar a Bolivia: "Si la Justicia lo permite, Tiago Palacios viene con nosotros"

VIDEO.- El director técnico de Estudiantes, flamante campeón de la Copa de la Liga, brindó una conferencia de prensa en City Bell. Respecto del equipo que jugará este jueves ante The Strongest, en La Paz, habló de "una posible rotación". Y bancó al futbolista uruguayo, que ayer protagonizó un choque tras los festejos por el título.

El director técnico de Estudiantes, Eduardo Domínguez, brindó este mediodía una conferencia de prensa en el Country de City Bell, tras la consagración en la Copa de la Liga y horas antes de viajar a Bolivia, donde el Pincha enfrentará a The Strongest en la altura de La Paz, por el Grupo C de la Copa Libertadores.

"Veremos si vamos a tener rotación", sostuvo en cuanto al equipo que plantará ante el elenco boliviano. Además dijo que ese partido "será duro como todos, hay que plantearlo bien. Tenemos que tener los pies sobre la tierra y saber que nuestro objetivo ahora es pasar a la próxima etapa en esta Copa".

Sobre Tiago Palacios, protagonista de un choque en la mañana de ayer en el barrio porteño de Retiro tras los festejos por el título, el DT sostuvo: "Estaba haciendo la declaración y ya iba a estar en condiciones de estar con nosotros. Si está en condiciones y la Justicia lo permite va viajar con nosotros. La reflexión es que es un chico que se puede equivocar porque todos nos equivocamos. Cuando queremos dar el ejemplo primero digo que miremos para adentro. Uno se va a dormir y sabe que actuó mal".

Y en esa línea, agregó: "Los que estamos afuera creemos que tenemos la verdad pero hay que estar en los pies de estos chicos, en los pies del que se equivoca. No sólo decir que se equivoca sino que tiene la valentía de pedir perdón. Tiene que estar tranquilo que por suerte no pasó nada con otras personas ni le pasó nada a él. Tiene que estar tranquilo. Nosotros lo estamos porque sabemos quién es y lo conocemos. Él sabe que se equivocó y ya está. Tiene que venir, estar con nosotros y jugar al fútbol. Para nosotros ya pasó, hay que seguir. No hizo nada malo, solo se equivocó".

La conferencia de prensa completa, en el video adjunto: