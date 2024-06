Gimnasia le ganó a Barracas Central por 2 a 1, sin jugar bien pero con corazón

VIDEO.- El equipo albiazul no repitió buenas actuaciones anteriores, pero con goles de Benjamín Domínguez, de penal, y Rodrigo Castillo, casi sobre el final, se quedó con otros tres puntos en el Bosque. Marco Iacobellis anotó la igualdad transitoria para el Guapo.

Gimnasia volvió a ganar. Sufrió, sudó la gota gorda para ganar un partido que seguramente mereció, pero sin jugar bien. No importa. En plena construcción de algo nuevo, el sustento son los buenos resultados. Y las individualidades vitales para ganar, como Pintado, Abaldo, Domínguez y esta versión imparable de Rodrigo Castillo.

Más allá de que Gimnasia se plantó como siempre en campo rival, la primera jugada de riesgo fue para la visita, cuando Nelson Insfrán asfixió en el mano a mano a Facundo Mater y le ahogó el grito de gol. Un toque de atención para el Lobo, que por su ambición ofensiva no debía descuidar el aspecto defensivo.

El Lobo no mostró esa imagen inicial de equipo avasallante en casa. No estuvo cómodo ni encontró el juego en los primeros minutos, con escasas aproximaciones al arco de Moyano. Barracas Central le salteó las líneas de presión y así el conjunto tripero no tuvo posesiones de calidad ni alcanzó el desequilibrio habitual por las bandas de Matías Abaldo y Benjamín Domínguez.

Juan Pintado fue la llave que generó la jugada más clara del Lobo, porque asoció primero con Abaldo y luego Rodrigo Castillo habilitó con calidad al lateral uruguayo, que metió un buscapié que Pablo De Blasis no alcanzó a empujar. Reaccionó el Lobo y otro desborde por la derecha terminó en un remate de Abaldo que tapó Moyano y Castillo no alcanzó a definir bien en el rebote.

En ese crecimiento, el Lobo encontró un penal. Una buena pelota profunda para la diagonal corta de Castillo de adentro hacia afuera tuvo la fricción entre el delantero y el arquero.

Para el árbitro Gariano, penal del arquero que Benjamín Domínguez cambió por gol con una ejecución ajustada al caño izquierdo del arquero, que adivinó el palo pero nada pudo hacer pata evitar el 1 a 0.

Barracas sintió el impacto de la desventaja, aunque Rodrigo Insúa, entrando por la izquierda, tuvo un remate peligroso que terminó en el córner por un rebote en el cuerpo de Pintado.

Un remate de Axel Juarez de media distancia también fue peligroso, aunque Insfrán tenía la situación controlada con el tiro desviado contra el poste derecho.

En la última de la primera mitad, se equivocó Nelson Insfrán en un centro sin consecuencias. La pelota quedó viva en el área y fue Rodrigo Saravia quien salvo la ropa con un quite in extremis cuando parecía que el Guapo tenía el empate.

Gimnasia pareció controlar el juego en el inicio del segundo tiempo, incluso con una buena acción de Rodrigo Saravia que remató desviado entrando por la derecha. Sin embargo, en una jugada bien armada por Barracas, Marco Iacobellis quedó extrañamente solo mano a mano con Insfrán y definió bárbaro, palo y adentro, para poner el 1 a 1.

Y en la desorientación que sufrió después del empate, hubo un remate desde lejos que Insfrán alcanzó a desviar, la pelota pegó en el palo y el propio Mono achicó bien contra Daniel Juárez y evitó el segundo tanto del visitante.

Barracas se sintió cómodo en el partido. Manejó bien la pelota, sin nervios y merodeó el área albiazul. Sin embargo, Benjamín Domínguez, en una buena acción individual, tuvo el segundo aunque Moyano tapó con las piernas el remate de zurda del extremo tripero.

Salió lesionado Lucas Castro, que no pudo repetir buenas actuaciones anterior. Fue reemplazado por Agustín Bolívar, en la primera variante obligada de Marcelo Méndez. Aún pasada la media hora del complemento, Gimnasia tenía más empuje y ganas que ideas para ganar el encuentro.

Lo fue a buscar el Lobo en los últimos 15 minutos. Una gran acción individual de Matias Abaldo por la derecha terminó con Cabral en el medio del área y no pudo pegarle.

Tras otro buen desborde, el propio Cabral le erró al arco con un cabezazo desde posición inmejorable. Salió Pintado por una molestia, reemplazado por Enrique. El lateral uruguayo fue de lo mejor del equipo tripero.

Siempre por la derecha escapó Matías Abaldo, la llave del Lobo para desequilibrar. El uruguayo cruzó la pelota justo a tiempo para que Rodrigo Castillo quedara habilitado y definiera sin problemas para poner un 2 a 1 sufrido, peleado y con más corazón que piernas. En el descuento, Insfrán tuvo un manotazo salvador para evitar la igualdad. Así lo ganó Gimnasia, desde las ganas y la ambición. Sin presión alta exitosa y sin buen juego, fue el triunfo del amor propio.

Y también vale, para pensar bien en el mercado de pases con decisiones acordes a esta nueva imagen tripera.

Nota publicada originalmente en: https://www.eldia.com/nota/2024-6-13-3-1-1-sin-jugar-bien-pero-con-corazon-lo-gano-de-guapo-deportes