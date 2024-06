Hernán Reyes: "Si la Ley Bases se aprueba le va a quitar excusas y pretextos al Gobierno para lograr resultados"

AUDIO.- El analista político, director de la Consultora Reyes Filadoro, expresó que "la sociedad está esperando avances". Lo dijo al ser consultado sobre futuro parlamentario de la ley que es reclamada por la gestión de Milei y que esta semana afrontará un debate crucial en la Cámara de Diputados de la Nación.

La Cámara de Diputados se prepara para la aprobación final de la Ley Bases después de su aprobación en el Senado. El oficialismo busca convocar una sesión el jueves 27 de junio. Tanto oficialistas como opositores continuarán las negociaciones en una semana crucial para el proyecto del Ejecutivo encabezado por Javier Milei.

Los legisladores de la Cámara baja tienen tres opciones: aprobar el proyecto con las modificaciones del Senado, votar cada modificación por separado o regresar a la versión original debatida en Diputados.

Sobre el desenlace parlamentario que tendrá el proyecto impulsado por el Ejecutivo, el analista político Hernán Reyes expresó que "la sociedad está esperando avances, está mirando a la política pero no desde lo micro. La mayoría de la población no tiene mucha idea de lo que se está debatiendo en el Congreso, no está pendiente de lo que va a suceder esta semana en particular, pero sí está mirando a la política en términos generales y, en ese sentido, lo que estamos viendo es que un sector importante de los votantes de este Gobierno está esperando que la política lo deje actuar para que pueda llevar adelante su plan".

En diálogo con La Redonda 100.3, Reyes agregó que "si esta Ley se aprueba le va a quitar excusas y pretextos al Gobierno para lograr resultados. Hay muchos factores que están incidiendo para que la gestión de Milei todavía cuente con el apoyo de sus votantes y lo seguirán haciendo, en tanto y en cuanto no perciban que el Gobierno no está pudiendo avanzar".

En otro orden, agregó que, "en términos institucionales, el Gobierno de Milei está urgido de organizarse mejor". En esa línea, estimó que "por ahora, está bastante flojo, hay ministerios que aún no tienen designaciones, que están funcionando -con suerte- a media máquina. El país está parado. Milei está muy concentrado en la macro-economía, en posicionarse individualmente. Quiere verse como un revolucionario, más como un actor internacional que como presidente del país. Lo cierto es que sus votantes no ven esto como algo negativo, sino por el contrario, evalúan que la intención de Milei es posicionar a la Argentina en el mundo".

La entrevista completa, en el audio adjunto: