Copa América: Argentina derrotó a Chile y clasificó para los cuartos de final

AUDIO.- La Selección ganó por 1 a 0, con un gol de Lautaro Martínez casi sobre el final. El VAR revisó un off side previo de Lo Celso y dejó dudas. Al equipo nacional le costó mucho romper la defensa de un rival que jugó con intensidad. El próximo partido será el sábado, a las 21, ante Perú.

Lo que cuesta vale. Vaya si costó y vaya si valió. Fue 1-0 de la Selección sobre Chile en el final del partido y sirvió para meterse en los cuartos de final de la Copa América. Ahora definirá el próximo sábado ante Perú para saber si es primero o segundo de grupo. En un 99 por ciento será el líder y definirá luego contra el segundo de la zona B (México, Ecuador o Venezuela).

Le costó mucho a la Argentina, que no tuvo lucidez en los metros finales y chocó mil veces contra Claudio Bravo, la gran figura del partido. Recién lo encontró cuando Lautaro Martínez empujó luego de varios intentos adentro del área. En la previa hubo un posible off side de Giovanni Lo Celso pero el VAR no pudo encontrar nada, dejando en evidencia que la tecnología no es de punta en este continente.

El primer tiempo se jugó en buena parte en relación a la posible lesión de Leo Messi, que en el arranque mostró una molestia en el aductor de su pierna derecha. Es más, en buena parte se la pasó mirando al banco de suplentes y después de una fuerte entrada de Suazo recibió atención médica y debió dejar el campo.

La Selección no tuvo, en sintonía con la irregularidad de su capitán, el manejo del partido porque le costó prosperar en la cancha pese a manejar gran parte del período la pelota. Le costó encontrar el lugar por dónde lastimar a un rival que si bien no se refugió en su campo claramente tuvo una postura más defensiva.

De todos modos la Selección tuvo en Nicolás González al jugador más peligroso. Recostado por la izquierda y con buenas combinaciones con Julián Álvarez tocó el timbre del gol. A los 21 minutos desbordó y tiró un centro para que el delantero del City definiera... fuerte pero las manos del arquero Claudio Bravo. Y a los 29 se tuvo fe en un pelotazo frontal. El pique de la pelota lo favoreció y en lugar de buscar avanzar con la pelota cabeceó débil al arco, un regalo para el arquero.

En el tramo final Argentina jugó su mejor fútbol. Cuti Romero y Lisandro adelantado al equipo en el campo y cortaron muchas pelotas. Messi, que parecía terminado, remató de zurda desde afuera del área y casi marca el gol. Después un desborde de Nahuel Molina desde la derecha obligó a Pulgar a un despeje que casi se cuela por el palo izquierdo. Y en el final Julián Álvarez, desde afuera, casi anota. Jugando más compacta y con pases precisos, la Selección terminó mucho mejor ese primer tiempo.

Ese primer tiempo también mostró que Andrés Matonte no estaba dispuesto a jugar en favor de Messi. Dejó que le pegaron un poco más de lo normal, poniendo nervioso y furioso al otro Lionel, Scaloni. El uruguayo es un viejo conocido en La Plata, en especial por los hinchas de Estudiantes. Pero también perjudicó a Gimnasia. Parejito.

En el segundo tiempo la Selección arrancó más compacta y decidida. Molina lo tuvo tras pase de Messi como ante Países Bajos en el Mundial, y más tarde Lisandro Martínez estuvo cerca pero la pelota se fue al córner. La más clara fue a los 11 con un centro de Messi que no pudo empujar Alexis Mac Allister en el punto del penal. Y un remate de Nicolás González que entre Bravo y el travesaño le negaron el gol. Todo era celeste y blanco y Scaloni decidió poner a Gio Lo Celso por Enzo Fernández para que el capitán tenga un socio. Fideo Di María recién pisó el campo pasado los 30 minutos.

Pero pasó el vendaval y empezaron a verse algunos desacoples defensivos. Chile se animó y logró lo que parecía imposible: empezar a atacar. Dos veces logró romper por la derecha y las dos veces sirvieron para ratificar que Dibu Martínez es un animal y de los mejores arqueros de la historia de la Selección. Dos veces le sacó el gol a Rodrigo Echeverría.

En los minutos finales Argentina volvió a apretar los dientes y buscar, con la jerarquía individual el desnivel. Lo encontró Lautaro tras centro de Messi, cabezazo de Lautaro y un toque de Lo Celso en posible posición adelantada. El delantero del Inter, que más tarde erró un gol increíble, a los 45 minutos rompió la paridad y le dio la clasificación a la Argentina, que si bien no tuvo su mejor noche ganó con justicia y se convirtió en el primer clasificado a Cuartos.

Nota publicada originalmente en: https://www.eldia.com/nota/2024-6-26-2-58-33-choque-esos-cuartos-argentina-ya-esta-clasificada-deportes