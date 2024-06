Mirta Tundis: "Sería una aberración que Milei vete el proyecto de Movilidad Jubilatoria"

AUDIO.- Tras la aprobación en Diputados de una nueva fórmula, que otorga una recomposición de los haberes que paga la Anses de un 20,6%, el Presidente amenazó con "el veto puro" para no afectar el "equilibrio fiscal". Para la periodista especializada en temas previsionales "no es una excusa que no haya plata".

En las últimas horas, la Cámara de Diputados aprobó con 162 votos a favor, 72 en contra y 8 abstenciones un proyecto de reforma del sistema de movilidad previsional.

Este implica el pago de un extra del 8,1% a los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en concepto de recomposición por lo perdido en los primeros meses del año, cuando sus haberes fueron una de las principales variables de ajuste a favor del superávit fiscal alcanzando por la gestión de Javier Milei en el primer trimestre.

Por su parte, esta madrugada, a través de las redes sociales el Presidente anticipó que vetará el proyecto votado en la Cámara baja.

Consultada al respecto, la periodista Mirta Tundis, especialista en temas previsionales, sostuvo que "la media sanción de esta fórmula me parece interesante porque hay una combinación. En primer lugar, recupera un 8,1% de lo que, en parte, no se dio por la inflación del mes de enero, cuando el registro fue del 20,6% y el Gobierno dio en abril el 12,5%. A su vez, da el aumento correspondiente al IPC oficial".

En diálogo con La Redonda 100.3, Tundis destacó que "hay otro aspecto que me parece realmente positivo. Anualmente se establece cuál es la variación de salarios, y si ésta fue positiva, es decir si fue mayor al aumento que durante todo el año recibieron los jubilados, este proyecto les da el 50% de esa variación salarial para compensar y no perder entre la inflación y los aumentos otorgados. Es una combinación que me parece muy positiva porque de esta manera, no solamente se estarían cubriendo de la inflación sino que, además, al final de cada año, estarían cubiertos por si los salarios aumentan más que la inflación".

Sobre los dichos del presidente Javier Milei, respecto de su intención de vetar el proyecto, la ex legisladora no dudó en afirmar que "sería una aberración. Que no hay plata no es una justificación. Plata se puede buscar desde distintos lugares, como han dicho muchos diputados, por ejemplo con el impuesto al tabaco. Y hay que insistir en que se realicen los aportes; tenemos el 50% de la población no registrada".

La entrevista completa, en el audio adjunto: