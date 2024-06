En Brasil, Estudiantes cerró de manera digna una Copa Libertadores para el olvido

VIDEO.- Con la frente en alto. Así se fue el Pincha del certamen continental, tras hacer un buen partido en Curitiba, ante Gremio, y empatar 1 a 1. El tanto de la igualdad lo consiguió a través del uruguayo Mauro Méndez.

La imagen del final de esta Copa Libertadores reflotó la misma sensación que tenían los hinchas y protagonistas en general: que Estudiantes tenía plantel, juego y cuerpo técnico como para llegar más lejos en esta edición. No supo, no pudo y le faltó esa cuota de suerte como para ser uno de los primeros, incluso ser tercero para seguir en la Sudamericana. Nada, terminó cuarto y eliminado prematuramente. Es más, ese grupo fue tan especial que el peor equipo de los cuatro (The Strongest) finalizó en lo más alto y le tocó una llave mejor.

Estudiantes, en su despedida, igualó como visitante 1-1 contra Gremio que de esta manera no pudo ser el puntero del grupo y ahora se las verá contra Fluminense, mientras que los bolivianos serán rivales de Peñarol. Tendrá sus atenuantes en la cantidad de partidos que disputó en el semestre, en la exigencia de jugar (y ganar) la Copa de la Liga, en el plantel corto y en la mala fortuna en varios partidos, pero resulta increíble que este equipo haya sido cuarto y no siga jugando competencias internacionales. El fútbol, otra vez, no fue una materia perfecta.

El primer tiempo reforzó esa sensación de impotencia: el equipo demostró en la cancha que tenía nivel, individualidades e historia como para llegar más lejos en esta competencia. Es más que The Strongest y Huachipato pero la tabla indica lo contrario y contra los números poco se puede discutir. Pero está claro que esta zona termina como terminó una vez de diez veces que se dispute.

Estudiantes manejó la pelota y fue criterioso en los retrocesos. Jugó con altura y precisión. Fue lo más parecido al equipo que hace un mes fue campeón en la Copa de la Liga. Con Fernando Zuqui en la mitad de cancha tuvo recuperación y salida rápida. Y superó en intenciones a un rival que tal vez hizo lo mismo que el Pincha en otros partidos: subestimar.

De entrada se produjo la jugada más polémica de la noche: el penal de Ely a Javier Correa no sancionado por Esteban Ostojich, que ni siquiera fue alertado por el VAR. Estudiantes y los árbitros uruguayos es una combinación letal: desde Da Rosa en 1983 ante Gremio, pasando por Andrés Matonte contra Paranaense en 2022, sucedieron varios hechos que no lo ayudaron. Ayer, tampoco.

Después casi lo acierta Pablo Piatti de media vuelta arriba del área, Zaid Romero luego de un tiro de esquina que se llevó por delante la pelota y una pelota que Edwuin Cetré no pudo conectar luego de otro desborde por la derecha y centro atrás. El equipo albirrojo mereció más en esos 45 minutos.

De todos modos eso no impidió que Gremio también tuviera sus oportunidades. Es que posee un plantel con jugadores de selección. No hay dudas que es uno de los candidatos a levantar el trofeo a finales de octubre en el Monumental. Ese triunfo agónico en La Plata hace un mes y medio le dio vida y ahora lo sostuvo con un regreso a la competencia triunfal: cuatro festejos al hilo para cerrar como puntero del grupo

En ese primer tiempo Matías Mansilla salvó a los 17 minutos ante Pepé, que recibió de taco el pase de Diego Costa, un delantero tremendo que con un gesto hizo un montón. El español fue el jugador más inteligente del local, que si bien no se llevó por delante a su rival exhibió sus credenciales en algunos pasajes.

En el complemento se encendió Franco Cristaldo que recibió un pase, falló Enzo Pérez en la marca y no pudo cerrar Gastón Benedetti y definió ante la salida d eMansilla. Así, a los dos minutos de comenzada la segunda parte se puso al frente en el marcador y la historia parecía ser otra.

Pero Estudiantes fue a Brasil a jugar un partido en serio. Fue a Brasil a mostrar que tiene cuatro Libertadores. Fue a Brasil a decirle al continente que la tabla de posiciones no mostraba la realidad. Fue a Brasil a reencontrarse con su mejor versión y lo hizo.

Pese a estar abajo en el marcador siguió manejando la pelota y atacando. Eduardo Domínguez apostó por los ingresos de José Sosa, Franco Zapiola y Mauro Méndez. Y le salió bien, porque el Principito se hizo dueño de la mitad de la cancha, el de Magdalena estrelló un remate en el travesaño y el uruguayo selló, de cabeza, el merecido empate a falta de cuatro minutos. Antes lo habían tenido Edwuin Cetré y Javier Correa. El equipo platense mostró su vergüenza y dignidad para tener un mejor cierre. Incluso hasta lo pudo haber ganado porque insistió con Eros Mancuso por la derecha para buscar el triunfo, que no le hubiese servido para nada pero ganar al fin ante un clásico rival de la Copa Libertadores.

¿Cuándo perdió el Pincha la clasificación? En el empate en Talcahuano, en la increíble derrota como local ante Gremio, en los goles errados en La Paz y en la fatídica noche ante los chilenos en La Plata. En alguno de ellos, o en todos, dejó pasar la chance de seguir en competencia. Se va al receso con la satisfacción de sentirse más, con la bronca de no seguir con la agenda internacional pero con la felicidad de haber sido campeón nacional, que le dio el boleto para jugar esta misma competencia que hoy le dio la espalda. Anoche, por lo pronto, Estudiantes dejó su historia en buenas manos.

Nota publicada originalmente en: https://www.eldia.com/nota/2024-6-9-3-6-36-con-la-frente-en-alto-estudiantes-cerro-con-dignidad-deportes