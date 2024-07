Copa América: Argentina ganó con oficio, fútbol y mística, y juega una nueva final

VIDEO.- La Selección venció a Canadá por 2 a 0, con goles de Julián Álvarez y Lionel Messi. No tuvo un gran partido pero le alcanzó con un par de pinceladas para dejar atrás a un débil adversario. El domingo buscará un nuevo título ante Uruguay o Colombia.

Argentina está otra vez en una final. La cuarta en tres años para quedar en la antesala de una nueva coronación. El domingo en Miami buscará su 16ta estrella en esta competición y su segundo título consecutivo ante el ganador de Uruguay y Colombia. Anoche tuvo un trámite en Nueva Jersey y le ganó casi sin despeinarse a Canadá por 2-0.

Es verdad que la Scaloneta jugó del lado de la llave más fácil. No tuvo que cruzarse con ningún cuco y fue más complejo el partido de cuartos de final que el de ayer. Es verdad que tampoco mostró su mejor fútbol y que no tuvo individualidades que estuviesen por encima de sus posibilidades. Todo es eso cierto, como también que otra vez estará en una definición y que desde lo numérico sigue siendo el mejor seleccionado del mundo. Los números así lo ratifican.

Uruguay o Colombia serán la medida justa para saber qué tanto mantiene este equipo del juego que llevó a la cúspide mundial. Por ahora le alcanzó con poco para ser uno de los finalistas, y no necesitó de la magia de sus dos emblemas que están en sus últimas batalla: Di María y Messi.

La Selección arrancó con Ángel Di María por derecha y Julián en la izquierda (y el encargado de correr por todos los de ofensiva), con Leo Messi como “9” retrasado. El juego quedó en manos de Alexis Mac Allister y la dupla De PaulEnzo Fernández. Atacó más por la izquierda con Tagliafico que por derecha con Montiel, que se dedicó más a marcar. Otra vez un juego lento y previsible y, aunque no sucedió, la posibilidad de quedar mal parado en una contra, sobre todo contra el velocista Shaffelburg.

No pasaba demasiado en el partido. Aburría la Selección con pases a ningún lado y poca sorpresa de mitad de cancha para adelante. No estaba el cambio de ritmo de otros partidos y nuevamente un Lionel Messi apagado, quieto, impreciso... Hasta que Rodrigo De Paul frotó la lámpara y con un pase a la espalda de Bombito dejó a Julián Álvarez mano a mano contra el arquero. Jerarquía pura para controlar la pelota y para definir entre las piernas del arquero. De repente un 1-0 que no asomaba pero que dejaba en evidencia la enorme diferencia entre un seleccionado y el otro.

El gol le dio otro impulso a la Argentina, que si bien no se pareció en nada al equipo del Mundial, fue superior y empezó a plantarse unos metros más adelante. Y por eso llegó mucho hasta el arco rival.

Pudo aumentar el Cuti Romero con un cabezazo desde el extremo derecho del área pero la más clara fue de Lione Messi, que llegó sin marca por el segundo palo pero definió afuera.

Pero a ese primer tiempo le faltaba la épica de siempre: la apareció de Emiliano “Dibu” Martínez. El arquero, que es el alma de este equipo, le tapó el gol a Jonathan David, que rescató una segunda pelota y quedó frente a su cuerpazo. El “1” argentino se hizo gigante otra vez para dejar arriba a su equipo, que no brilló pero fue más efectivo y, por sobre todas las cosas, tuvo la jerarquía que le faltó a su oponente.

El partido se empezó a definir de arranque nomás. A los 6 minutos del segundo tiempo Lionel Messi desvió un remate desde lejos de Enzo Fernández. Él mismo había iniciado la jugada por la banda derecha y la terminó con un toque clave como imprescindible para que sea gol. En la primera vista pareció off side y por eso el grupo tardó en lanzarse al festejo, pero luego el VAR ratificó que estaba habilitado para su primer gol en esta Copa América y en una buena inyección de ánimo de cara a la final luego de un torneo apenas regular. Muy inocente el defensor canadiense que se olvidó de dar el paso adelante lo mismo que el resto de sus compañeros.

En ese instante el partido se terminó pese a que faltaba casi todo el período por jugarse. No hubo más resistencia ni argumentos de un seleccionado que había dejado una mejor impresión en el debut que en Nueva Jersey. No fue rival y por eso Lionel Scaloni empezó a mover el banco para darles descanso a algunos futbolistas en especial a los que estaban golpeados o con una tarjeta amarilla, al límite de una más que los dejase sin final el próximo domingo. No dudó el DT en mandar a la cancha a Molina y Otamendi con un equipo que ganaba 2-0.

Messi apareció de a ratitos y con un goteo de fútbol. Di María lo mismo. Los más sólidos estuvieron en el fondo (Cuti Romero, impasable) junto con los del medio: De Paul, y Enzo, en ese orden, fueron los mejores de la Selección junto con Julián Álvarez.

Mucho se hablará de cual rival le conviene más. Colombia ataca mucho pero defiende menos que Uruguay, que con la impronta de Marcelo Bielsa será un obstáculo difícil. De hecho es el único que equipo que pudo ganarle desde Qatar 2022 hasta esta parte. Pero Argentina tendrá que cargar con la mochila del favoritismo, sea quien sea. Y salir a ganar el partido para el final dorado de una generación histórica.

Nota publicada originalmente en: https://www.eldia.com/nota/2024-7-10-3-16-29-oficio-futbol-y-mistica-para-jugar-una-nueva-final-deportes