Caída histórica del consumo de carne: "Hay factores políticos pero también un cambio de hábito, ya no se cocina como antes"

AUDIO.- El consumo de carne llegó a su nivel más bajo en 110 años. Sergio Pedace, vicepresidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores, afirmó que "no se producen novillos, tenemos la misma cantidad de animales que hace 40 años con el doble de población".

Un informe reciente de la Bolsa de Comercio de Rosario indica que el consumo de carne vacuna en el país alcanzó un mínimo histórico en 2024, con una proyección anual de 44,8 kg por habitante.

Se trata del valor más bajo registrado en al menos 110 años, evidenciando una tendencia decreciente que se ha visto agravada por la recesión económica y el cambio en las preferencias de los consumidores hacia fuentes de proteínas más económicas, como la carne de pollo o de cerdo.

Sergio Pedace, vicepresidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores, afirmó que "es cierto que hay un cambio de hábito, sobre todo en los jóvenes, que prefieren todo lo que conocemos como comida chatarra. Se nota que ya no se cocina como antes".

En diálogo con La Redonda 100.3, el directivo que "se vendió para el Dia del Padre pero pasa en fechas puntuales, cuando se reúnen las familias, como fue ese caso. Lo cierto es que estamos vendiendo mucho menos y no solamente por los cambios de hábitos. Hay factores políticos también. Para los productores no hay expectativas a largo plazo, por eso no producen novillos y tenemos la misma cantidad de animales que hace 40 años con el doble de población".

En este marco, agregó que "comparativamente sigue siendo barato comer carne. Si uno lo compara con un pizza o un helado, la carne es accesible. Pero si vos lo que querés es comer rápido, que es así como se vive hoy, vas por otras opciones, porque hacer un puchero lleva tiempo".

La entrevista completa, en el audio adjunto: