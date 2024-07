Alejandro Dolina y los casi 40 años de su programa de radio: "No me gusta ser consciente del paso del tiempo"

AUDIO.- Este viernes vuelve a La Plata "La venganza será terrible", el ciclo radial que comenzó, aunque con otro nombre, en 1985. Humor, teatro, música y reflexión al estilo argentino. "Soy tristemente conciente de las varias generaciones que han sido oyentes del programa", afirmó en diálogo con La Redonda.

Alejandro Dolina regresa a La Plata con su espectáculo radial “La venganza será terrible”. La cita es este viernes, 19 de julio, a las 21, en la sala de calle 10 entre 47 y 48. Se trata de la versión teatral del programa que se transmite de lunes a viernes a las 00:00 por AM 750.

Durante la velada, estarán presentes Patricio Barton, Gillespi y El trío sin nombre integrado por Ale Dolina, Martin Dolina y Manuel Moreira.

La creación de Dolina, con más de tres décadas de actividad, es una propuesta con contenido esencialmente humorístico, pero registra como sección central una charla acerca de asuntos relacionados con el arte, la historia, los mitos, la ciencia y otras áreas de la cultura.

Respecto de "La venganza...", el propio Alejandro dijo que "lo que hemos hecho nosotros durante muchos años, es engañar a los empresarios radiales presentando esto que hacemos como un programa de radio. Yo creo que no lo es. Es más bien un espectáculo, no se si de teatro pero sí al menos de vodevil, que requiere de la presencia de público, necesita de público. Un programa de radio necesita todo lo contrario, necesita que el público esté ausente, esa es su esencia. Los que escuchan no están en el lugar".

En diálogo con "La Redonda Fútbol Club", por La Redonda 100.3, Dolina admitió ser "tristemente consciente" de las varias generaciones que han sido oyentes del programa. "Creo que vamos para los 40 años en el aire. Es algo que al principio nos emociona pero al rato nos angustia. No me gusta ser consciente del paso del tiempo".

Sobre su regreso a nuestra Ciudad, manifestó que "desde luego, conozco muy bien a La Plata. Ha sido durante tantos años un lugar mío, porque allí tuve algunos de mis afectos más profundos. No conozco a La Plata como turista, la conozco como mía, La primera vez que la visité yo era muy chico, fue con mis padres y mis tíos, que fueron al Hipódromo. Éramos un montón, vinimos en un camión e hicimos un pic-nic en el Bosque. Miren cuánto hace de eso que en La Plata todavía había tranvías. Vengo desde muy niño, por eso estoy feliz de volver al Coliseo Podestá, que tiene una belleza que a mí me conmueve".

La entrevista completa, en el audio adjunto: