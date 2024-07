Autocrítico, Marcelo Méndez no anduvo con vueltas: "Perdimos bien"

AUDIO.- Luego de la derrota en Mendoza, en la reanudación de la Liga profesional, el DT del Lobo admitió que la actuación de sus dirigidos fue floja y que espera por la llegada de refuerzos. "Estamos esperando que llegue un central, un volante de contención y un centrodelantero", expresó.

Tras la derrota en Mendoza ante Independiente Rivadavia, Marcelo Méndez habló en conferencia de prensa y fue autocrítico con el nivel que mostró Gimnasia.

Destacó que el equipo perdió bien y que no mostraron el nivel de otros partidos. “Hoy (por ayer) jugamos mal y la verdad que perdimos bien. Creo igualmente en estos jugadores, porque ya lo demostraron. No tuvimos la agresividad para ganar los duelos con y sin pelota. Y cuando la tuvimos, no generamos”, destacó.

Además volvió a dejar en claro que al equipo se le hizo cuesta arriba el partido: “Nos costó y no hay excusas. Jugamos mal y el rival nos superó. Y con poco. Ellos ganaron los duelos en sectores importantes de la cancha. Desde ahí ellos empezaron a ganar el partido, tanto con pelota y sin pelota. Habrá que corregir y seguir adelante. En otras noches no tan claras, el equipo de la nada creaba alguna situación, pero no nos alcanzó ni para eso”.

Por otro lado, dijo que espera que lleguen pronto los refuerzos: “Estamos esperando que llegue un central, un volante de contención y un centrodelantero. Esperamos que se empiece a dar”.

La conferencia de prensa completa, en el audio adjunto: