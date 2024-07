El debate sobre el uso de celulares en clase: "Hay que sumarlos pero teniendo en claro qué uso les damos"

AUDIO.- Pantallas en las aulas: el celular, ¿un “intruso” o un facilitador del aprendizaje? Para tratar una temática recurrente, el director del Observatorio de Calidad Educativa, Luciano Sanguinetti, compartió su postura sobre el uso del teléfono por parte de los chicos en las clases.

El uso de las pantallas a edades tempranas genera una problemática social que cada vez se estudia más. Con repercusiones probadas en el desarrollo infantil e implicancias en la adolescencia, el abuso de los celulares puede generar efectos difíciles de controlar a futuro. De hecho, como ya publicó EL DIA, repetidos son los casos de niños que deben usar anteojos y esto es una de las tantas muestras no neurológicas de las marcas que dejan los dispositivo en el cuerpo humano.

Al respecto, el titular del Observatorio de Calidad Educativa de la UNLP, Luciano Sanguinetti, señaló que "todos sabemos que los teléfonos celulares se masificaron y estamos llegando al momento en que la conectividad va a ser total. Todo el mundo va a tener un su mano un dispositivo que le garantice eso. Y eso significa que estamos ante un cambio de paradigma social. Es un cambio cualitativo muy significativo, que algunos llaman civilizatorio".

En diálogo con La Redonda 100.3, el directivo expresó que "yendo puntualmente al caso de los teléfonos celulares en las escuelas, como todo, tiene sus beneficios y sus contras. El problema radica en todas las aplicaciones que se le van incorporando a los dispositivos. Si bien no podemos ir en contra del avance tecnológico, lo cual sería absurdo, también es cierto que no podemos ser controlados por ellos. Pero la hiperconectividad y la dependencia del teléfono móvil es un problema en todas las edades, no solamente de los escolares".

En esa línea, manifestó que "en la escuela primaria, el uso del teléfono en las aulas debe ser regulado, porque a esa edad los alumnos deben incorporar primero otras enseñanzas, deben desarrollar otras habilidades, que luego, incluso, potenciarán el buen uso de los dispositivos. Ahora, ya en la secundaria, ya aparecen otros problemas, como la ludopatía adolescente, que es una enfermedad. Es un problema grave que hay que atender. Las plataformas de apuestas son un casino abierto 24 x 7 y para los jóvenes con ingresos en billetaras virtuales es un problema. Pero eso, insisto, es un problema de salud, no pedagógico. Y por último, a este escenario, hay que agregarle que estamos entrando en el uso cotidiano de la inteligencia artificial, que ya hace todo por nosotros. Las máquinas actúan y generan una respuesta de autoaprendizaje. Ya no es como hasta hace poco que la tecnología no brindaba buscadores y nosotros elaborábamos el trabajo".

Y agregó: "La cuestión de estas maravillas tecnológicas en el campo del aprendizaje es qué uso le damos y para que nos pueden servir en el plan pedagógico. No se puede detener la historia, así que hay que sumarlos, tomarlos e incorporarlos porque pueden ser una herramienta muy útil, sobre todo en los niveles superiores".

La entrevista completa, en el audio adjunto: