Subsidios en las tarifas de luz: "Mientras la Provincia amplía el acceso a beneficios, la Nación hace el camino opuesto"

AUDIO.- El director del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), Diego Rozengardt, explicó la tarea conjunta que el ente viene realizando con la Municipalidad de La Plata para que quienes tienen sbsidios por tarifa social no pierdan ese beneficio.

El intendente de La Plata, Julio Alak, y autoridades del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), vienen liderando una mesa de trabajo y una capacitación para avanzar en la inscripción de vecinos y vecinas al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).

En las reuniones realizadas al respecto, acordaron identificar y comunicar la situación a las viviendas que podrían perder el beneficio. También se dispuso designar como sedes de asistencia e inscripción a las delegaciones municipales, para que aquellas personas que no cuenten con la posibilidad de hacer el trámite a través de la web https://www.argentina.gob.ar/ puedan gestionarlo de forma presencial.

Sobre el tema, el presidente del OCEBA, Diego Rozengardt, precisó que "el tema es bastante complejo, porque mientras la Provincia de Buenos Aires está ampliando el acceso a beneficios vinculados con descuentos en la tarifa eléctrica, al mismo tiempo la Nación está haciendo el camino opuesto, retirando subsidios y beneficios".

En esa línea, explicó que "al publicar el último cuadro tarifario, el Gobierno nacional, además de impulsar una suba importante en el precio mayorista de la energía, dijo que aquellas personas que tengan tarifa social pero que nunca se inscribieron en el registro de acceso a subsidios, van a perder ese beneficio de Nación. Es decir, van a pagar el precio mayorista de energía muchísimo más caro. Por eso, desde la Provincia estamos realizando convenios con los municipios, tratando de llegar a la población que se encuentre en esta situación".

En diálogo con La Redonda 100.3, el funcionario garegó que "los que tienen tarifa social son los sectores más vulnerables, por eso el año pasado, con el Gobierno de Alberto Fernández, se propuso que aquellos que estén incluídos en este grupo, llamado Nivel 2 o N2, automáticamente tengan el precio mayorista más barato. Ahora el Gobierno de Milei dice que los que no se inscriban serán pasados al N1 de usuarios, que no tienen subsidios por parte de Nación. Hay poco tiempo para actuar, porque los que no se inscriban hasta el 4 de agosto serán considerados por Nación usuarios de altos ingresos, y estamos hablando justamente de los sectores más vulnerables, a quienes el estado debería cuidar más por su bajo poder adquisitivo".

La entrevista completa, en el audio adjunto: