Lormys Rojas, referente de los venezolanos en Argentina: "Tenemos pruebas fehacientes del triunfo de González Urrutia"

AUDIO.- La presidenta de la ONG "Lazos de Libertad" y vicepresidenta de la Federación de Organizaciones de la Sociedad Civil de Venezolanos en Argentina (FOCVA), expresó en La Redonda sus sensaciones acerca de los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela.

La oposición venezolana comenzó a difundir sus resultados de las elecciones realizadas el pasado domingo, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la reelección de Nicolás Maduro con el 51,2% de los votos.

De la mano de María Corina Machado, la dirigencia opositora difundió los resultados electorales, recontados a partir de la digitalización de actas de testigos por estado, municipio, parroquia, centro y mesa, y reveló que el candidato Edgardo González Urrutia se impuso por el 67% sobre Maduro, quien quedó por detrás con sólo 30% de los votos. Por el momento, el nuevo conteo lleva el 80% de las actas digitalizadas.

Al respecto, en La Redonda 100.3 fue consultada Lormys Rojas, ciudadana venezolana que desde hace ocho años reside en nuestro país. Rojas es la presidenta de la ONG "Lazos de Libertad" y vicepresidenta de la Federación de Organizaciones de la Sociedad Civil de Venezolanos en Argentina (FOCVA). "Sabíamos que no iba a ser fácil sacar del Gobierno a Nicolás Maduro. Para nosotros no era ya un presidente legítimo pero no había otra manera de sacarlo sino yendo a elecciones. Y siendo tan evidente el triunfo de la oposición, tiene el descaro de hacer lo que está haciendo ahora. No tiene manera de demostrar que ganó, de ninguna manera", expresó.

En esa línea, agregó que "María Corina (Machado) sabía que esto podía llegar a pasar y por eso habían hecho una plataforma para cuidar los votos. Entonces, de todas las actas, al momento de cerrarlas y firmarlas, se sacaban copias y se mandaban al Comando. Esto quiere decir que nosotros tenemos una base de datos y pruebas fehacientes del triunfo de González Urrutia".

La entrevista completa, en el audio adjunto: