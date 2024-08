Dr. Fabián Portillo: "No es cierto que tramitar un divorcio por fuera del ámbito judicial sería más rápido y barato"

AUDIO.- El titular de la Caja de la Abogacía de la provincia de Buenos Aires salió a rechazar enfáticamente los dichos del ministro Cúneo Libarona, quien deslizó que los divorcios y sucesiones podrían desarrollarse fuera del Poder Judicial. "El tema no resiste ningún análisis", subrayó.

La Caja de la Abogacía de la provincia de Buenos Aires, a través de su presidente, Fabián Gerardo Portillo, salió ayer a rechazar de manera “absoluta” las recientes declaraciones del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, quien propuso que los divorcios y sucesiones se desarrollen fuera del ámbito judicial.

“Rechazamos el atropello total de nuestras incumbencias profesionales y no vamos a permitir que avancen contra ellas”, dijo el titular de la entidad y agregó “vamos a defender el trabajo de los más de 60 mil abogados matriculados en la Provincia”.

Este lunes, en diálogo con La Redonda 100.3, Portillo amplió sus conceptos: "Esto viene desde hace varios años y cada vez que ocurre nos obligan a salir a hablar del tema. La intención es que los escribamos resuelvan los conflictos de divorcios y sucesiones. Y nosotros salimos en defensa de la sociedad, que es la que tiene que tener la seguridad jurídica y la tranquilidad de que los actos procesales terminen como deben terminar y el único que tiene esa potestad, delegada del Estado, es un juez. Por eso, rechazamos toda interpretación contraria a esto".

En tal sentido, agregó que "el tema no resiste ningún análisis, no puede salir de la esfera de su jurisdicción, es decir, el Poder Judicial. Y, por otra parte, no es como dicen: no será mucho más rápido ni más económico tramitar un divorcio por fuera del ámbito judicial. Son argumentos que se caen absolutamente, por varios motivos. Además, nunca nos dicen cómo se harían, de qué manera lograrían que sea más barato para la sociedad".

