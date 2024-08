Dato alarmante: el 63% de los niños y adolescentes del país son pobres: "Los factores son multidimensionales"

AUDIO.- El dato surge de un informe del Barómetro de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, que analizó la pobreza multidimensional. Se trata del registro más alto desde 2010. La visión de Matías Maljar, investigador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA.

Un estudio desarrollado por la Universidad Católica Argentina reveló que el 62,9% de los niños y adolescentes vive en situación de pobreza y el 16,2% se encuentra en la indigencia en nuestro país. Se trata de la cifra más alta desde 2010, según la casa de estudios.

Matías Maljar, investigador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, sostuvo que el informe "habla de diferentes indicadores de la infancia y la adolescencia durante el año pasado y también durante el período 2010 - 2023. Y el dato más saliente es que el 63% de los niños y adolescentes viven en hogares donde no llegan a cubrir las necesidades de una Canasta Básica Total y el 16% son indigentes, es decir que en sus casas no se cubre la Canasta Básica Alimentaria".

En declaraciones que formuló este viernes en La Redonda 100.3, Maljar agregó que "quizá el dato haya quedado un poco viejo, porque en el primer trimestre del año el INDEC, a través de la encuesta permanente de hogares, estimó que la pobreza infantil llega al 70% y la indigencia en ese sector al 28%".

No obstante, el investigador señaló que el Observatorio impulsa una manera diferente a la del organismo oficial para medir el impacto de la pobreza y la indigencia en menores. "No solamente es importante tener en cuenta el punto de vista monetario, por eso nosotros hacemos una medición que es multidimensional, que es la que nos habla de privaciones en un montón de derechos: el acceso a la salud, la buena alimentación, a vivir en un hábitat digno y que los chicos no tengan que trabajar, que es algo que está penado para quien lo incentive".

