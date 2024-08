Benjamín Domínguez y una despedida ideal: "Esto lo soñé: hacer un gol y despedirme así de la gente"

AUDIO.- La manera en que el juvenil cerró esta etapa en Gimnasia fue un sueño hecho realidad. Al término del partido ante Barracas Central, el delantero que seguirá su carrera en la Serie A de Italia confesó que la noche anterior había imaginado un adiós como el que vivió.

No pudo haberse despedido mejor Benjamín Domínguez de Gimnasia y su gente, porque jugó su último partido con la camiseta albiazul, antes de viajar a Italia para incorporarse al Bologna, con su equipo clasificado a los cuartos de final de la Copa Argentina, con gol de su autoría en el marco de una actuación que lo posicionó varios escalones por arriba de los demás.

El juvenil atacante del Lobo convirtió frente a Barracas Central, de zurda, con remate bajo y cruzado, un golazo, a los 9 minutos de la etapa complementaria, y el festejo generalizado tuvo una mayor dimensión por tratarse de su última actuación en la institución en la que se desarrolló desde las categorías formativas.

Volvió a ser ovacionado por los fanáticos que respaldaron al equipo en cancha de Lanús cuando pasada la media hora fue reemplazado por Norberto Briasco, quien llegó de Boca y seguramente reemplazará a quien fue paseado en andas por un compañero luego del final, y emocionado hasta las lágrimas escuchó cómo los habitantes del tablón le daban un adiós que seguro recordará toda su vida.

“Anoche cuando me fui a dormir soñaba esto. Un gol y despedirme de la gente. Me voy con el cariño de la gente, porque la mayoría me ama. El cariño de los chicos no tiene precio y me lo llevo para siempre”, manifestó Benja en declaraciones inmediatas a la finalización del partido que fue triunfo de los Triperos por 1-0.

La nota completa, en el audio adjunto: