Hernán Reyes, sobre las tensiones en el Gobierno y la oposición: "Para la sociedad ver este espectáculo es desolador"

AUDIO.- El analista y director de la consultora Reyes Filadoro repasó el escenario actual de la política argentina. Las reuniones de emergencia de la mesa chica del Ejecutivo nacional, las cumbres entre Macri y Milei en Olivos y la crisis del peronismo. "Lo que está demostrando la política es que hay un desorden total", expresó.

El oficialismo intenta reordenarse, luego de varios episodios que le provocaron una hemorragia interna, sobre todo en el Congreso. En ese marco, horas después de la tercera reunión en un mes de Javier Milei y Mauricio Macri en la Quinta de Olivos, la secretaria de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de gabinete, Guillermo Francos; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el secretario de Estado, Eduardo “Lule” Menem y el asesor Santiago Caputo se reunieron este miércoles para aceitar los próximos movimientos.

El oficialismo viene de una semana de turbulencias, como se dijo, que culminó con tres derrotas parlamentarias al hilo. Pero los problemas no solamente se registran en las filas de La Libertad Avanza. En la oposición también se viven tiempos de indefiniciones, dudas y movidas políticas. Todo ante los ojos de una sociedad que sigue esperando una salida a una crisis que tiene sumida en la pobreza a más de la mitad de los argentinos"

Al respecto, el analista político Hernán Reyes, titular de la consultora Reyes Filadoro, sostuvo que "lo que está demostrando la política es que hay un desorden total. La mayoría de los ciudadanos están presenciando un show en el que ven poca seriedad, no ven un rumbo. Y lo que estamos viendo son las consecuencias de un sistema de partidos y de coaliciones que está absolutamente roto. No solo está fragmentado y disperso sino totalmente amorfo. Tenemos identidades políticas con severo daño reputacional, como el peronismo o el PRO. Y en el caso de la Libertad Avanza, no logra mostrarse como un partido sino que sigue siendo una asociación de voluntades con ansias de poder pero con poca visión respecto de lo que quieren del país".

En diálogo con La Redonda 100.3, Reyes agregó que "la sociedad está viendo como el peronismo se pliega a La Libertad Avanza para votar el pliego de (Ariel) Lijo; como parte del radicalismo se asocia con el peronismo para designar a (Martín) Lousteau en la presidencia de la comisión bicameral de Inteligencia; ve al radicalismo, el peronismo y el PRO que se asocian para votar una nueva ley de Movilidad Jubilatoria pero que luego el Presidente veta; observa a (Mauricio) Macri que va y viene, etc. La verdad es que para la sociedad, que está angustiada por vivir en una situación crítica, ver este espectáculo es desolador".

