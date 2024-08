Martín Fernández, tras sus primeros partidos en el Lobo: "Es hermoso cómo alienta la hinchada de Gimnasia, me motiva mucho"

AUDIO.- El uruguayo es el nuevo dueño del mediocampo del equipo de Marcelo Méndez. Fiel a la tradición de volantes uruguayos en el Lobo, “Nano” impactó a los hinchas mens sana y se convirtió en el amo y señor del círculo central.

El pasado lunes, tras la victoria ante Belgrano en Córdoba, casi sobre el cierre del partido, Martín Fernández fue uno de los más efusivos. Incómodo -como todo el equipo- en los primeros 45 minutos, se hizo dueño del círculo central en la segunda mitad y contribuyó a darle la medida al equipo. Así, empujó al equipo a posiciones de ataque y Norberto Briasco, David Zalazar o Lucas Castro no tuvieron que preocuparse por lo que sucedía a sus espaldas.

Da la sensación que Fernández encajó perfectamente como la pieza que le faltaba al mecanismo de la mitad de la cancha albiazul, tras la salida de Rodrigo Saravia. En apenas un puñado de minutos frente a Racing en Avellaneda, “Nano” se ganó el lugar. Luego, fue figura ante River Plate, repitió por la Copa Argentina frente a Barracas Central y en Córdoba jugó de menor a mayor hasta convertirse nuevamente en uno de los puntos altos del equipo.

En diálogo con "El Equipo Deportivo", por La Redonda 100.3, el oriental contó sus sensaciones tras los primeros partidos con la camiseta albiazul. "Yo siento que vengo jugando más o menos igual que cómo lo estaba haciendo en Uruguay, a pesar de las diferencias entre el fútbol de acá con el de allá. Acá es un poco más dinámico, es mejor la calidad de jugadores. Pero ya venía jugando bien, quizá por eso no me costó tanto la adaptación, de hecho en el equipo en el que estaba (Boston River, de Montevideo) tenía un protagonismo lindo, terminé siendo capitán. Ya venía con la confianza suficiente para arrancar acá", comenzó diciendo.

No obstante, admitió que "es cierto que cambia un poco el contexto. Boston River es un equipo chico, muy humilde, que lleva poca gente a la cancha. Allá, en Uruguay, pasa mucho eso, excepto Nacional o Peñarol, y quizá algún que otro equipo más. Entonces, eso sí cambia. En el poco tiempo que llevo en Gimnasia ya me di cuenta que acá los hinchas están todos 'enfermos'. Para uno, como jugador, es hermoso como apoyan, cómo alientan, más en el contexto que venía el equipo, y a mí es algo que me motiva mucho. Me encanta".

