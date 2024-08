La ONG Sumando Voluntades teme quedarse sin sede: "Los alquileres están muy altos, no llegamos"

AUDIO.- Nancy Maldonado, encargada del parador que cada noche le da refugio a una veintena de personas en situación de calle, solicita ayuda para poder renovar el alquiler del inmueble que habitan. "No solamente es la casa, hay que sumarle las boletas del gas, la luz, la alarma, el teléfono. Es mucho", subrayó.

El parador nocturno Sumando Voluntades, que asiste a sectores vulnerables de la población, está a punto de cumplir 15 años, pero en lugar de pensar en celebraciones, corre el riesgo de quedarse sin sede porque no consigue una casa para mudarse y por la actual le piden un aumento que no puede pagar.

Allí cada noche encuentran refugio unas 22 personas en situación de calle, pero también se arman viandas diarias para otra gente que está sin hogar, para quienes viven en pensiones y no acceden a los alimentos básicos y hasta para trabajadores informales a los que le cuesta acceder a un alimento caliente.

"A nosotros cada tres años nos pasa lo mismo. Renovar en plena pandemia fue difícil pero nos ayudó un diario nacional. Pero ahora tenemos que renovar de nuevo y todos sabemos que los alquileres están muy altos. Y no llegamos. Es imposible, tenemos una casa muy grande y lo vale pero no tenemos los recursos, no generamos el dinero", afirmó Nancy Maldonado, presidenta de la ONG platense.

En diálogo con La Redonda 100.3, la encargada del parador agregó que "no solamente tenemos que afrontar el pago del alquiler. Hay que sumarle el gas, la luz, la alarma, el teléfono. Es mucho. Y, por otra parte, está todo lo demás: la comida que no llega. Y a la gente que viene y nos golpea la puerta no podemos decirle 'no tenemos'. Nosotros estamos de lunes a lunes, lo que no hacen los funcionarios. Acá estamos sábado, domingo, lunes, feriados. La verdad es que estamos con mucha angustia".

La entrevista completa, en el audio adjunto: