Argentina y una derrota con polémica en las Eliminatorias: 2 a 1 ante Colombia

VIDEO.- Con un penal que no debió sancionarse, el seleccionado cafetero se quedó con el triunfo y se tomó revancha de la final de la Copa América. De todos modos, la Selección nacional sigue liderando la tabla de posiciones. El partido se jugó en la ciudad de Barranquilla.

Con un polémico penal cobrado por el chileno Piero Maza a instancias del VAR, Argentina perdió por 2-1 con su par de Colombia en el marco de la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo de 2026.

De todos modos, el equipo conducido por Lionel Scaloni (que ya no tiene a Ángel Di María y que esta vez no pudo contar con Leo Messi, lesionado) se mantiene como líder de la Eliminatorias pero Colombia se puso a solo dos unidades gracias al triunfo en Barranquilla.

El equipo argentino no tuvo una buena actuación, aunque no necesariamente fue justa la derrota, ya que tuvo varias situaciones de gol a lo largo del partido. Si bien Colombia, especialmente en la primera mitad, manejó mejor la pelota, no siempre generó situaciones de gol contra el arco argentino.

La Selección Nacional tuvo una clara a los 10 minutos de la primera etapa, cuando Julián Álvarez presionó al arquero colombiano Camilo Vargas, le ganó la pelota pero se quedó sin ángulo para una buena definición. Fue clarísima para el seleccionado de Lionel Scaloni y un toque de atención, que anticipó lo que sucedería en el comienzo de la segunda etapa.

A los 16 minutos, la Selección tuvo otra chance, con una pelota que los jugadores albicelestes movieron de lado a lado hasta que Rodrigo De Paul probó desde lejos con un remate que no se fue demasiado alto.

Sin embargo, el mediocampo argentino no funcionó. Enzo Fernández no redondeó un buen partido, Leandro Paredes no aportó juego y Rodrigo De Paul, más allá de su habitual dinámica, estuvo lejos de ser una carta en la generación de juego. Justamente ese ítem, la creación, fue el déficit del conjunto albiceleste a los largo de todo el encuentro.

Cuando pasados los 20 minutos mermó la presión argentina, Colombia elaboró una jugada preparada desde un tiro de esquina, con euna acción desde la izquierda que derivó en un centro pinchado por James Rodríguez que Yerson Mosquera cabeceó casi debajo del travesaño para el 1 a 0 favorable al elenco local. Sobre los 40 minutos de la primera parte, Colombia quedó desacomodado en defensa tras una pelota larga y Lautaro Martínez definió rápido de volea, alto, por sobre el travesaño del arco defendido por Vargas.

En el final de la etapa inicial, desde un par de tiros de esquina llegó Argentina, primero cuando un defensor le bloqueó el remate dentro del área a Lisandro Martínez y luego cuando, del rebote de un disparo de Nicolás Otamendi, Lautaro Martínez pateó fuerte y desviado sobre el caño izquierdo del arco colombiano.

El partido parecía a pedir de Colombia. La altísima temperatura y el desgaste físico presagiaban un complemento complicado para Scaloni y sus muchachos. Sin embargo, en la dinámica de lo impensado, un error pareció cambiar todo.

En el inicio del complemento, un error en el manejo de la pelota de James Rodríguez, que dio un pase corto hacia atrás y adentro, le permitió galopar a Nicolás González, que tuvo metros para avanzar y tiempo para pensar para una buena definición de zurda ante la salida de Vargas para poner el 1 a 1.

Y cuando parecía que la igualdad le modificaba el plan de partido a Colombia, un cruce de Nicolás Otamendi contra Daniel Muñoz terminó en un penal de VAR, propio de estos tiempos de búsqueda de hormigas, omisión de elefantes y árbitros que generan más dudas que antes apoyados en la tecnología. James Rodríguez definió bárbaro para el 2-1 del equipo local.

Scaloni buscó variantes en el ancho del campo, con los ingresos de Nahuel Molina y Marcos Acuña, además de la entrada de Alexis Mac Allister por Paredes. Y en el tramo final, probó otra fórmula con los ingresos de los creativos, primero Gio Lo Celso y después Paulo Dybala, pero ambos entraron bastante lejos del ritmo que el partido exigía.

Con el resultado en contra, comenzó cierto dominio territorial argentino tan marcado como estéril. Argentina con la pelota en campo rival y Colombia preparado para salir de contragolpe. Sobre los 25 minutos, lo pudo liquidar el combinado cafetero con un centro desde la derecha de Jhon Arias que Jhon Duran definió débil a las manos de Dibu Martínez.

Lautaro Martínez tuvo el empate, pero nunca se animó a pegarle de zurda después de buscar el hueco para el remate de derecha hasta que Mosquera lo trabó y luego Piero Maza cobró una inexistente infracción en ataque.

Se lo perdió Jhon Córdoba sobre el final, tras una habilitación de James Rodríguez que el ingresado delantero cafetero definió por arriba del travesaño. Y en tiempo de descuento, ganó en la cancha de arriba Nicolás Otamendi pero su cabezazo salió muy desviado.

En la última contra, Dibu Martínez tapó un mano a mano impresionante, en un contraataque de Colombia. Y no hubo tiempo para más. El 2-1 final no implica procupaciones, pero si es otra muestra gratis del futuro, que deberá generar las variantes necesarias para reemplazar a los fuera de serie, porque -a vecescon la columkna vertebral sólida no alcanza para sacar adelante este tipo de partidos.

