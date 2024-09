Estudiantes no pasó del empate ante Platense y sumó su quinto partido sin victorias

VIDEO.- El Pincha hizo méritos para quedarse con los tres puntos, sobre todo en el segundo tiempo, pero una vez más el triunfo le fue esquivo. El ex jugador albirrojo Mateo Pellegrino puso en ventaja al Calamar en el inicio del partido. Lo igualó Santiago Ascacibar en el cierre de la etapa inicial.

Más allá de los merecimientos que acumuló en la segunda etapa, Estudiantes debió conformarse con el empate 1 a 1 ante Platense en UNO. Mateo Pellegrino, a los dos minutos, abrió el marcador y empató Ascacibar a los 40' del mismo capítulo. El Pincha fue superior en la parte final (el travesaño negó en dos oportunidades el gol de Carrillo), pero no consiguió recuperar el nivel general que ha extraviado en los últimos tiempos.

En el inicio mismo de las acciones, y otra vez con Mateo Pellegrino como verdugo Pincha, Platense sorprendió en UNO con un golazo que todavía se comenta entre los hinchas albirrojos. El hijo del ex técnico Pincha dejó mal parado al uruguayo Boselli, recién llegado a Estudiantes, y sacó un zurdazo letal que se clavó cerca de la base del palo izquierdo de Mansilla.

El gol sorprendió a todos y marcó un comienzo no deseado del ex defensor de River con la camiseta del León. Mateo Pellegrino, quien no jugó mucho en el Pincha, se ha convertido en una figura relevante en el equipo de la dupla Orsi-Gómez. Cuando todavía se hablaba en el sector de plateas y en las cabeceras del nuevo plan institucional que propondrá la CD Pincha en breve, el fútbol volvió a castigar este momento de flaqueza defensiva del campeón reinante.

Sobre el cuarto de hora inicial "apareció" el apetito ofensivo del Pincha, y fue con una combinación prolija entre Piatti y Arzamendia que había comenzado saliendo con pelota dominada desde el fondo Sebastián Boselli.

Con Enzo Pérez fallando en algunas entregas y sin la chispa necesaria en la creación de Tiago Palacios, a Estudiantes le cuesta demasiado llevar peligro sobre el arco Calamar.

Ante este panorama poco alentador, Domínguez empezó a evaluar posibles variantes. Sin dudas, su equipo no estaba funcionando bien.

En el minuto 33, Domínguez tomó una decisión fuerte: Sacó a Pablo Piatti y en su lugar ingresó Edwuin Cetré. La idea de volcar a Cetré buscando el uno contra uno frente a Bautista Barros Schelotto (amonestado) fue parte de la decisión del entrenador albirrojo.

Con gran despliegue físico y mucha enjundia Platense le hacía prácticamente imposible al dueño de casa generar situaciones cercanas al gol.

En el minuto 40, Estudiantes llegó al empate gracias a un pelota luchada y ganada por Luciano Giménez con descarga justa para la aparición del emblema Pincha. Ascacibar conectó como pudo y la pelota ingresó muy cerca del ángulo superior izquierdo del arquero Cozzani.

Sin poder respaldarlo con su mejor versión, Estudiantes creció mucho en la parte final del primer capítulo y hasta terminó justificando el empate que se llevó al entretiempo. Estudiantes y Platense igualan 1 a 1 al término del primer tiempo en el contexto de un partido que empezó con alta exigencia para el Pincha ya que a los 5 minutos ya estaba perdiendo por un gran gol de Mateo Pellegrino. El empate lo anotó Santiago Ascacíbar en el minuto 40 y unos minutos antes Domínguez resolvió cambiar a Piatti por Cetré.

Sin sobresaltos en las áreas transcurrió el cuarto de hora inicial del segundo tiempo. Estudiantes quería mucho más protagonismo ofensivo del que realmente pudo conseguir por la grisácea actualidad de la mayoría de sus mediocampistas, a excepción del Rusito claro.

En el minuto 26, quedaron dudas sobre la decisión de Ramírez de anular un gol de cabeza de Luciano Lollo por supuesta falta sobre Ignacio Schor. El forcejeo fue muy rápido y no se aprecia con claridad que la fuerza del defensor albirrojo hiciera caer al hombre de Platense.

A los 30, llegó la mejor llegada Pincha del partido. Desborde y centro de Cetré, definición de Carrillo, rebote en Cozzani y la pelota rebotó en el travesaño. La pelota derivó en Ascacibar y Suso evitó el segundo gol del jugador símbolo de Estudiantes. A los 34 minutos, Taborda ejecutó con sapiencia un tiro libre directo (por mano de Ascacibar) y la pelota se fue rozando el palo derecho de Mansilla. Zafó Estudiantes.

Cerca del final, a los 41, Guido Carrillo se volvió a quedar con las ganas de gritar el gol que mereció. Su cabezazo rebotó en el travesaño y por eso lamentó tanto la oportunidad perdida. Estudiantes fue más que Platense en el segundo tiempo, aunque se advirtió con claridad que en este tiempo todo le cuesta más.

