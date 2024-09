Día Mundial del Alzheimer: cómo se manifiesta y qué hábitos hay que adoptar para prevenirlo

AUDIO.- El Dr. Ignacio Flores, médico neurólogo de la Unidad de Memoria de la Fundación Favaloro y del Hospital San Roque de Gonnet brindó tips para concientizar sobre esta enfermedad, que afecta no sólo a los pacientes sino también a los cuidadores directos y familiares.

Como cada 21 de septiembre desde 1994, hoy se celebra el Día Mundial del Alzheimer, proclamado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y auspiciado por la Alzheimer’s Disease International (ADI).

Considerada la nueva epidemia del siglo 21, se estima que para el año 2050 el número de personas con Alzheimer ascenderá a 131,5 millones. En ese marco, la jornada de hoy es aprovechada para concientizar sobre esta enfermedad, que afecta no sólo a los pacientes sino también a los cuidadores directos y familiares.

Por el momento no hay una cura para el Alzheimer, pero sí se pueden realizar rutinas y actividades para retrasar el deterioro que causa la enfermedad. Tal como lo explicó este jueves en la Redonda 100.3 el Dr. Ignacio Flores, médico neurólogo que presta servicios en la Unidad de Memoria de la Fundación Favaloro y en el Hospital San Roque, de Gonnet.

"Sabemos que es una enfermedad que integra lo que se denomina demencia. Cuando uno tiene un deterioro cognitivo, ya sea alteración de la memoria, el lenguaje, funciones de planificación, etc., que afecta la vida diaria, eso se denomina como demencia. Y existen las que son reversibles y las que no, las irreversibles. La enfermedad de Alzheimer es una afectación irreversible. Hoy por hoy, no cuenta con una cura y tiene un camino único que es la degeneración neuronal y, como consecuencia de eso, la alteración de las funciones intelectuales, alteraciones conductuales y por supuesto, a nivel de la funcionalidad del paciente".

En esa línea, el Dr. Flores agregó que "esta enfermedad se expresa de distintas formas, aunque la forma más típica es a través de una alteración de la memoria reciente. Se sabe que hay una proteína que se elimina insuficientemente del cerebro. Es una proteína que la tenemos todos, pero en estos pacientes se elimina de manera deficitaria y se deposita sobre el área de la memoria reciente, por eso vemos que lo que se olvidan es lo inmediato".

Sobre las causas que provocan esta patología, el profesional afirmó que "hasta el momento no se saben. En la actualidad, hay tratamientos que se están probando que si bien mejoran la situación, no impiden que la enfermedad continúe".

En cuanto a los factores de riesgo, expresó que "el principal es la edad. Es infrecuente en los pacientes jóvenes la presencia del Alzheimer en sí. Existen otras patologías que causan deterioro cognitivo pero las enfermedades degenerativas son más frecuentes a edad avanzada":

La entrevista completa, en el audio adjunto: