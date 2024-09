Eduardo Domínguez, luego de otra actuación decepcionante de Estudiantes: "No nos estamos encontrando como equipo"

AUDIO.- "Somos esto hasta fin de año”, sostuvo el DT albirrojo en la conferencia de prensa posterior al partido ante Vélez, en Liniers. "Yo me tengo que hacer cargo de este momento y no le estaré dando en la tecla. Por eso, si tengo que cambiar, voy a cambiar", subrayó.

Tras la derrota de Estudiantes ante Vélez, Eduardo Domínguez fue autocrítico y realizó fuertes declaraciones en su conferencia de prensa, luego de una nueva derrota.

“No nos estamos encontrando como equipo. No hay nombres en particular. Yo me tengo que hacer cargo de este momento y no le estaré dando en la tecla. Por eso, si tengo que cambiar, voy a cambiar. Estamos queriendo generar lo mismo y no lo estamos mostrando. Si tenemos que cambiar nombres o esquema, lo voy a hacer. Somos esto hasta fin de año”, comenzó diciendo el DT albirrojo.

Por otro lado, hizo hincapié en lo que le está faltando al equipo: “Hay que entender que hay individualidades bajas y eso está claro. Si hay algo que cambiar, se cambiará. Sino vamos a seguir siendo lo que venimos siendo”.

La conferencia de prensa completa, en el audio adjunto: