Daniel Onofri y una fuerte confesión sobre una vieja polémica: "A Alfaro lo hubiese cagado a trompadas"

AUDIO.- El ex presidente de Gimnasia desempolvó una vieja historia de los días en el estaba al frente del club: la venta de Maximiliano Meza a Independiente y el conflicto que eso desató con el entonces entrenador mens sana. Además, repasó la gestión actual del presidente Mariano Cowen. "No me parece muy coherente el tema de apostar a los jóvenes del club y contratar 20 jugadores", afirmó.

El ex presidente de Gimnasia, Daniel Onofri, mantuvo una extensa charla con "El Equipo Deportivo", por La Redonda 100.3, y repasó varios conceptos de la actualidad política del club, de la gestión que encabeza Mariano Cowen y sobre todo habló de un tema, que en su momento, generó polémica cuando él estaba en la política del club: la venta de Maximiliano Meza y su relación con Gustavo Alfaro, al cuál aseguró que "lo hubiese cagado a trompadas".

Mientras Onofri era el mandatario albiazul, Maximiliano Meza fue vendido a Independiente. Esto generó discusiones y sobre todo, muchas diferencias con Alfaro. Recién comenzaba el campeonato, a mediados del 2016, el correntino estampó la firma para el equipo dirigido, en ese entonces por Gabriel Milito.

En cuanto a este último punto, Onofri fue contundente al decir que en ese momento, se hubiera trenzado a piñas con el ex entrenador de Arsenal: "Lo iba a cagar a trompadas. No fui a boxearlo a Estancia Chica porque primero estaban los intereses del club, que era clasificar a la Copa Sudamericana y pasar a la semifinal de la Copa Argentina y todos los objetivos se lograron. Me la banqué, porque Gimnasia estaba por encima de mi situación personal y la ofensa que me generaron esos dichos a mí. Me tuve que morder... para no terminar a las piñas".

A su vez, sin quedarse atrás en sus dichos, remarcó: "Cuando firmó contrato, sabía que la única forma de armarle el equipo que él quería, era vendiendo a Meza. Y nosotros a pesar de no haberlo vendido, contratamos a todos los jugadores que él nos había pedido. Él ya sabia de antemano que el jugador se tenía que vender. De hecho, él me acercó una oferta de un equipo de España y yo la rechacé. Conservé los WhatsApp donde me decía que hablara con su representante para cerrar una operación de venta a un equipo español".

La entrevista completa, en el audio adjunto: